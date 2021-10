Ceará tem fetiche por empates

Há 28 dias que o Ceará não ganha um jogo, pelo campeonato brasileiro.

Quando não perde, o empate é prêmio de consolação.

Para sua sorte, Sorriso e seus companheiros de ataque do Juventude não aproveitaram o domínio de jogo e as melhores oportunidades para marcar.

Para o segundo tempo, Jorginho e Gabriel Dias substituíram Fernando Sobral e Ígor, com pouco efeito.

Quem colaborou um pouco mais foi Mendonça, que entrou no lugar de um Lima, outra figura nula do Ceará.

A intensidade do Juventude diminuiu, propiciando contra-golpes ao Ceará, mal aproveitados por Erick e Jael, em passes de Mendonça.

Erick teve espaços para usar sua individualidade, mas deixou as coisas mal terminadas.

Paulinho e Bilú reativaram as jogadas de velocidade do Juventude, nos momentos finais do jogo.