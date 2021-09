Análise: Brasil e Argentina cancelado remete aos temos de amadorismo no futebol

A lei é para ser cumprida. Inadmissível o que fez a Argentina ao emitir uma falsa informação acerca da situação dos jogadores.

Só faltava uma atitude vergonhosa como essa para enxovalhar a imagem do futebol sul-americano. O nome disso é irresponsabilidade para consigo próprio por parte dos argentinos e, falta de zelo com o nome do país no mundo esportivo.

O lamentável acontecimento nos remeteu ao tempo dos certames esportivos amadores em que, por uma razão qualquer, um time "corria de campo".

É ridículo que isso ocorra num futebol que hoje é uma indústria de entretenimento milionária. E estamos tratando de uma disputa eliminatória de Copa do Mundo. Isso tudo podia e devia ter sido evitado? Uma oportuna pergunta.