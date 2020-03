Yes, nós temos futebol para vender

No mundo do futebol, as grandes transações precisam ser feitas para rolar muito dinheiro na área.

O que tem sido feito no futebol sul-americano, nos últimos tempos, senão a formação de pé de obra para negócios com a Europa, Ásia e mundo árabe?

Vende-se a granel até para países de IDH bem abaixo do Brasil.

Nossas agremiações, com as exceções de praxe, servem, sem pudor algum, de meros entrepostos para transações.

Tem time que existe apenas numa pasta debaixo do sovaco de “empresários”, para legalizar transações de jovens revelados Brasil afora.

Compra-se, vende-se, aluga-se, dependendo do dinheiro na bacia, como numa roda de violeiros.

Quanto a venda de clubes, com porteira aberta e tudo, não se pode afirmar que batemos o centro nessa fase.

Para consumo interno, com estruturas empresariais denominadas de “puxadinhos”, já existem negócios como o Red Bull- Bragantino.

As noticias dão conta que a fusão (ou seja lá o que for) tem produzido uma satisfação tremenda, principalmente entre os jogadores, pela grana abundante nos cofres do time de Bragança.

Na Europa, muitos clubes têm dono e existem muitas suspeitas sobre a origem das montanhas de dinheiro que rolam nas compras e vendas. Dizem, que as máquinas continuam lavando, cada vez mais branco.

Um empresário russo e bilionário chamado Ivan Savvidis se encantou com o Fortaleza e deseja adquiri-lo pelo preço que o tricolor exigir. Ou não seria assim ?

Dono e presidente do PAOK, clube grego, e amigo de Putin, Ivan já invadiu o campo durante um jogo em 2018, com uma arma presa ao coldre.

Por esse gesto, pegou um gancho de três anos para “prestar atenção ao serviço”.

Eu já disse, em crônicas passadas, que nenhum empresário vai despejar dinheiro num clube brasileiro, sem saber como funciona, jurídica e empresarialmente, a empreitada.

É isso que o presidente tricolor, que é de paz, está discutindo com os representantes do empresário russo.

Antes, bem no início dessa pretensão do russo em comprar o Fortaleza, o presidente tricolor foi logo adiantando que o clube não estava à venda.

Mas, não custa repetir Nelson Rodrigues: “O dinheiro compra até o amor verdadeiro”.