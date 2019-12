O maravilhoso triunfo tricolor e o drama alvinegro

Não estamos falando de uma vitória do Fortaleza, como a de ontem, diante de Bahia, e sim, de vários e maravilhosos triunfos do tricolor na campanha encerrada.

O que explica um time que comprova ser possível custar pouco e jogar muito?

O óbvio ululante, muitas vezes, está perto de nós e relutamos em admití-lo, demoramos em reconhecê-lo.

Para quem acompanha os nossos times no dia dia, se torna tarefa fácil a compreensão de certos fenômenos.

Num certo momento, como uma epifania, um jovem presidente aceita a sugestão de trazer para dirigir o tricolor, um ex-goleiro que acabara de se dar mal na primeira experiência como treinador de um grande time, o São Paulo.

Tirando de letra um pequeno fracasso estadual, Rogério Ceni, o eleito, dá inicio a uma revolução considerada surpreendente para os padrões da província.

A partir daí, o Fortaleza agiu como um elefante com Amok, e saiu passando por cima de quem encontrou pela frente.

Amok é uma doença que enlouquece o elefante e o faz destruir cidades, vilas e aldeias que se coloquem no seu caminho.

Numa explicação mais simples de nossa parte, diríamos que o tricolor usou a força da continuidade, com treinador e dirigentes agindo por um só manual.

Conquista de títulos, direito à Sul-Americana, segunda média de público do Brasil e o melhor entre os clubes nordestinos.

Agora, precisa descansar um pouco dessas glórias seguidas e pensar nos próximos passos.

Já com o Ceará, a outra locomotiva do nosso futebol, os dois últimos anos foram marcados por etapas de sofrimento para ficar, pelo menos, no lugar onde está.

Na temporada 2018, ladeira abaixo, o alvinegro precisou de um bruxo (ou doido) para operar salvação da queda, que se prenunciou, para a segunda divisão.

Neste ano, depois de flertar seriamente com o abismo dos horrores, experimentar três treinadores e cometer muitos equívocos de previsões, o Ceará foi salvo por um “gongo” chamado Cruzeiro.

As coisas têm funcionado nos arraiais alvinegros como se houvesse um pacto com o sofrimento.

Impressionante como o desespero corroeu o Ceará, de forma paulatina e perversa, do meio para o fim da campanha, cujo último ato de reação foi a contratação de um treinador. Argel Fucks, que piorou o time, não ganhou um jogo sequer e ainda comemorou.

O desanimador é que os exemplos ou lições, no futebol, contém o peso de um risco n’água. De qualquer forma, enfim, os dois mantidos na elite”.