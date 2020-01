Futebol empresa pode não ser uma panaceia

O futebol brasileiro é lento na pista, quando procura confrontar o europeu, por insistir em usar meios analógicos contra os digitais.

Essa é a enorme diferença e o grande buraco do abismo, contestem ou não.

O presidente do Flamengo, empolgado com a chegada à decisão do título mundial, afirmou desejar ombrear o rubro-negro aos gigantes do futebol europeu.

Ora, a ilusão é mais forte que a realidade e sonhar não é proibido.

O time de maior torcida brasileira já foi eleito, pelos poucos informados, como modelo de gestão empresarial a ser seguido pelos demais clubes brasileiros.

Não sabem que, nesse quesito, a cantoria nem começou, desconhecendo a necessidade de elementos como transparência, governança e base jurídico-empresarial.

Talvez, muitos que discutem o assunto não saibam, também, que isso só é possível através de lei votada pelo Congresso Nacional.

Nesse ponto, o campeão brasileiro e da Libertadores não colocou, sequer, o seu carro na pista para servir de modelo pronto e acabado de um clube empresa.

Esse é o grande desafio que o futebol brasileiro terá que enfrentar, daqui por diante, se quiser sair de posição secundária no mundo.

Agora, necessário reconhecer que a transformação de uma entidade associativa em corporação empresarial, não é remédio para todos os males do futebol no Brasil.

Mesmo porque, se assim fosse, todos mergulhariam na iniciativa,sem medir responsabilidades e conseqüências.

Há um grande itinerário a ser percorrido para que tal mudança aconteça, com a exigência de sucesso que a medida exige.

O processo não se dá num passe de mágica, como imaginam os times de “inocentes” que permeiam o meio esportivo.

Alguns casos de fracassos de clube empresa já fazem parte da cena futebolística nacional, na mesma medida em que pululam os “puxadinhos” e “genéricos” de estrutura clube-empresa.

Isso sem se falar em milionários que almejam adquirir times de futebol por puro diletantismo.

Nunca é demais dizer que nenhum segmento da sociedade torna-se imune à ação dos incompetentes e desonestos.

Esses costumam deixar um quadro de terra arrasada, por onde passam.