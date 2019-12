A incrível desintegração do Ceará 

Não é pequena a indignação da torcida do Ceará diante dos desastrosos resultados do alvinegro no desfecho da série A.

A sucessão de vexames atingiu o seu ponto mais alto na derrota para o Corinthians por 1 X 0.

Imaginaram os dirigentes do Vovô que mais uma troca de treinador fosse uma panaceia para as enfermidades que fragilizaram o time.

É como se um doente procurasse o médico escondendo os exames.

Dando um chute de bico na verosimilhança, que deveria nortear suas argumentações, o treinador Argel Fucks dispara absurdos em suas leituras de jogo e, ainda por cima, consegue piorar o pouco futebol da equipe.

O Ceará não apresenta uma mínima configuração de time de futebol e age como um bando desorientado, como se o apito final do jogo fosse o único objetivo a ser alcançado.

Os desempenhos de ordem individual sumiram, como se cada jogador optasse por seu porão particular, sem se falar no jogo coletivo que não passa de uma miragem.

O Ceará tem se comportado como um sujeito que, impotente para realizar alguma coisa na vida, passa a viver da comiseração alheia.

É preciso que o Cruzeiro perca para se vislumbrar uma tábua de salvação, num processo de reconhecimento da própria impotência.

Não precisa esperar muito dentro da partida para se perceber que o alvinegro vai produzindo, pouco a pouco, uma cava depressão na luta contra os seus demônios.

O problemas não são os outros, mas o próprio time com as suas incertezas.

Não sei bem porque (ou saberia ?) passei a conjecturar nos meus precários cálculos, que um empate no jogo com o Corinthians seria bom negócio, em função de minhas desconfianças do futebol apático do Ceará.

Nos meus comentários da Verdinha, antes mesmo da expulsão de Lima, já pugnávamos pelo 0 X 0, reconhecendo que o alvinegro travava uma luta com ele próprio e suas incríveis deficiências.

Não teve jeito e o pior aconteceu, com o gol de Gustavo para o time mosqueteiro.

Eu já parei de fazer simulações para exercícios de salvamento.

O Ceará fez um pacto com as derrotas e está contribuindo com a parte que lhe cabe, infelizmente.