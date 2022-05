Pré-candidato a senador, Camilo visita presidente do Senado em Brasília

O ex-governador Camilo Santana (PT) cumpriu agenda nesta sexta-feira (6), em Brasília, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O petista é pré-candidato a senador.

Pacheco tem buscado reforçar alianças para se reeleger presidente do Congresso Nacional. Para isso, precisa garantir votos inclusive de quem deve chegar pelo Senado em 2023.

Camilo, que deixou o Governo do Estado no mês passado com alta popularidade, é o favorito para se eleger senador pelo Ceará em outubro.

"Tratamos sobre o atual cenário nacional, além de temas de interesse do Ceará", escreveu Camilo nas redes sociais.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT) também participou do encontro.

Estive reunido na manhã de hoje, em Brasília, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tratamos sobre o atual cenário nacional, além de temas de interesse do Ceará. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado @EvandroLeitao também participou do encontro. pic.twitter.com/o744SeqW0i — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) May 6, 2022