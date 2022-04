Leite acredita em outro PSDB depois da janela partidária e defende "revisão" das decisões tomadas

Eduardo Leite Ex-governador do Rio Grande do Sul

Essas mudanças que aconteceram de lá para cá são sintomáticas também da necessidade da revisão do partido sobre as decisões que foram tomadas antes. Não estou defendendo, com isso, que se anule o que as prévias proporcionaram, mas certamente elas dão uma outra condição política no partido que nos faz ter que discutir sim de que forma vamos nos apresentar nesse processo eleitoral