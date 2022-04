Com desistência de Moro, Girão defende alternativa para evitar "tragédia" que seria o retorno do PT

Um dos principais entusiastas da candidatura de Sergio Moro à presidência da República, o senador cearense Eduardo Girão (Podemos) lamentou a desistência do ex-juiz de ser uma das opções ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro.

Moro acabou encontrando resistências para sair candidato e abriu mão da disputa para iniciar um debate entre os nomes do centro que tentam um acordo.

"Respeito e compreendo a decisão partidária de Sérgio Moro, um cidadão decente e corajoso por quem, nós brasileiros, nutrimos gratidão pelos valorosos serviços prestados ao País", disse o parlamentar.

O ex-ministro acabou deixando o Podemos para se filiar ao União Brasil. Nos bastidores, circula a informação de que o ex-juiz teria como plano b uma candidatura a deputado federal. Moro, no entanto, não confirmou a hipótese.

Girão disse que vai continuar trabalhando por uma candidatura alternativa e competitiva que evite uma vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores no pleito de outubro.

Eduardo Girão (Podemos) Senador Pretendo continuar trabalhando, no limite de minhas forças, para que tenhamos uma opção a fim de evitar a maior tragédia para o Brasil que seria o retorno do PT e seus aliados ao poder após tantos desvios demonstrados pela operação Lava Jato, patrimônio e símbolo internacional positivo da nossa nação, que foi desmantelada pelos três Poderes da República

Palanque

Com o recuo de Moro, o palanque do pré-candidato a governador do Ceará, Capitão Wagner (União Brasil), ficará mais espaçoso. Havia a possibilidade de o grupo em torno do nome do deputado unir lideranças que tinham ao menos três candidaturas presidenciáveis: Moro, Lula e Bolsonaro.

Girão estava trabalhando pela estrutura partidária de Sergio Moro no Ceará. Na última visita do ex-magistrado ao Estado, em fevereiro deste ano, o parlamentar organizou agenda e defendeu a pré-candidatura como alternativa viável para o governo a partir de 2023.

Com informações da repórter Luana Barros