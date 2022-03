Capitão Wagner filia ao União Brasil Moses e Oscar Rodrigues, adversários de Cid e Ciro em Sobral

O pré-candidato ao Governo do Estado, Capitão Wagner (União Brasil), filia às 10h desta sexta-feira (1º), ao União Brasil, dois adversários locais dos ex-governadores Cid e Ciro Gomes: o empresário Oscar Rodrigues e o deputado federal Moses Rodrigues, pai e filho, respectivamente.

Com atuação em Sobral, os Rodrigues já disputaram a Prefeitura do município contra o atual prefeito Ivo Gomes (PDT). Nos dois enfrentamentos, os então emedebistas foram derrotados nas urnas.

Leia também PontoPoder Sem Tasso no Senado em 2023, PSDB Ceará muda presidência e tenta reorganizar força no Legislativo

“Hoje, despeço-me do MDB. Com o coração repleto de gratidão, chego ao União Brasil para continuar construindo o projeto de oposição do qual faço parte desde o início da minha vida pública”, destacou o deputado em texto aos colegas de bancada.

Desde que assumiu o comando do novo partido no Ceará, o principal líder da oposição aos governistas, Capitão Wagner, tem conseguido filiar diversas lideranças oposicionistas ao grupo do governador Camilo Santana.

O objetivo do deputado é reunir o maior número de forças políticas para equilibrar a disputa em torno da eleição ao Executivo estadual.

Ex-tucanos

Nesse movimento, chegaram ao União Brasil ex-tucanos como a deputada estadual Fernanda Pessoa, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e o ex-prefeito de Maracanaú, Firmo Camurça.

Outro tucano que também deve assinar a ficha de filiação ao UB, às 15h de sexta (1º), é o ex-deputado estadual Carlos Matos. De saída do partido, Matos deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. No último pleito, o tucano não conseguiu se eleger para uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará.