Fortaleza somou o dobro de pontos desde o fim do 1º turno até ultrapassar o Botafogo; veja rodadas

O Fortaleza assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro no último domingo (25), ao vencer o Corinthians no Castelão e contar com o empate do Botafogo diante do Bahia em Salvador. O Leão chegou aos 48 pontos, deixando o Botafogo com 47. As duas equipes se enfrentam em confronto direto no sábado (31), no Nilton Santos, pela 25ª rodada.

Legenda: O Fortaleza ganhou todos os jogos do 2º turno e assumiu a liderança da Série A Foto: KID JUNIOR / SVM

A trajetória das duas equipes até o confronto direto desde o fim do 1º turno é favorável ao Tricolor de Aço, que conquistou o dobro dos pontos do Bota até ultrapassá-lo.

O Bota terminou o turno com 40 pontos, na liderança, contra 33 do Fortaleza, que terminou em 4º. Ou seja, o time carioca tinha 7 pontos na frente do Leão.

Legenda: O Botafogo tinha 7 pontos de vantagem para o Leão ao fim do 1º turno Foto: Reprodução / ogol

Mas em 5 rodadas do returno, o Tricolor de Aço pulverizou a vantagem alvinegra. O Leão somou 15 pontos no returno, contra apenas 7 do Botafogo. Com 100% de aproveitamento, o Tricolor de Aço venceu seus 5 jogos, lidera o returno, enquanto o Bota é o 8º colocado no returno com 7 pontos.

Ou seja, o Tricolor somou mais que o dobro de pontos (15 a 7) e ultrapassou o time carioca.

Veja resultados

20ª rodada

Legenda: G4 da Série A após a 20ª rodada Foto: Reprodução / ogol

O Leão venceu o São Paulo no Castelão por 1 a 0 e o Botafogo perdeu em casa para o Cruzeiro por 3 a 0. A diferença caiu para 4 pontos.

21ª rodada

Legenda: G4 da Série A após a 21ª rodada Foto: Reprodução / ogol

O Leão venceu o Cruzeiro fora de casa por 2 a 1, enquanto o Botafogo venceu o Atlético/GO por 4 a 1, em Goiânia, mantendo a distância entre os dois.

22ª rodada

Legenda: G4 da Série A após a 22ª rodada Foto: Reprodução / ogol

O Fortaleza venceu o Criciúma por 1 a 0 no Castelão e contou com a derrota do Botafogo por 3 a 2 para o Juventude no Alfredo Jaconi. Assim, a diferença caiu para apenas um ponto.

23ª rodada

Legenda: G4 da Série A após a 23ª rodada Foto: Reprodução / ogol

O Leão venceu o Bragantino por 2 a 1 em Bragança Paulista, enquanto o Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1 no Nílton Santos, mantendo a diferença em um ponto.

24ª rodada

Legenda: G4 da Série A após a 24ª rodada Foto: Reprodução / ogol

O Tricolor de Aço venceu o Corinthians por 1 a 0 no Castelão, contou com o empate do Botafogo em 0 a 0 com o Bahia, e assumiu a liderança da Série A.