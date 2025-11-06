Com empate no clássico, Ceará encerra 2025 sem perder para o Fortaleza e aumenta tabu para 10 jogos
Vovô empatou com o Tricolor de Aço aos 44 do 2º tempo com gol de Pedro Raul
O empate em 1x1 no último Clássico-Rei do ano, nesta quinta-feira (6) no Castelão pela 32ª rodada da Série A, teve sabor de vitória tripla para o Ceará.
Primeiro, evitou a derrota aos 44 do 2º tempo e que o rival ganhasse um fôlego gigantesco na luta contra o rebaixamento, além de somar um ponto importante, se aproximando da permanência na Série A.
Segundo, o Alvinegro encerrou o ano sem perder para o Fortaleza. São 5 jogos, com 3 vitórias do Vozão e dois empates.
O Vozão venceu duas pelo Campeonato Cearense, empatou o jogo final em 1x1 e foi bi-campeão. E na Série A, ganhou o jogo do turno com mando leonino por 1x0, gol de Galeano, e nesta quinta-feira, empatou em 1x1.
E terceiro, aumentou o tabu sem perder para o maior rival para 10 jogos, já emglobando jogos de 2024 e 2023. São 4 vitórias e 6 empates.
A última derrota do Vozão para o rival foi em 2023, por 2x1, pelo Campeonato Cearense, no dia 1º de abril, há 2 anos e 7 meses.
Veja sequência alvinegra
- Ceará 1x1 Fortaleza - Série A 2025
- Fortaleza 0x1 Ceará - Série A 2025
- Ceará 1x1 Fortaleza - Cearense 2025
- Fortaleza 0x1 Ceará - Cearense 2025
- Fortaleza 1x2 Ceará - Cearense 2025
- Ceará 1x1 Fortaleza - Cearense 2024
- Fortaleza 0x0 Ceará - Cearense 2024
- Fortaleza 0x1 Ceará - Copa do Nordeste 2024
- Fortaleza 3x3 Ceará - Cearense 2024
- Ceará 2x2 Fortaleza - Cearense 2023