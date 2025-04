60 jogadores que estão atuando na Série B 2025 já passaram por Fortaleza ou Ceará; veja lista

A Série B do Campeonato Brasileiro não tem nenhum representante cearense, mas o torcedor mais atento, vai reconhecer muitos rostos conhecidos do futebol cearense, com passagens por Fortaleza ou Ceará. Todos os 20 clubes que jogam a Série B de 2025 tem pelo menos um jogador com passagem por Vovô e Leão (mas 3 times possuem 6 jogadores).

Na atual edição são 60 jogadores que vestiram uma das duas gloriosas camisas e há casos dos que vestiram as duas (Tiago Cametá e Marlon). Entre estes 60 jogadores, estão os que deixaram saudades, outros nem tanto e alguns que o torcedor não quer de jeito nenhum de volta.

Para efeito de curiosidade, são 26 jogadores que passaram pelo Fortaleza e 34 que passaram pelo Ceará. Veja lista!

Atlético/GO (6 jogadores)

Raí Ramos (Lateral-Direito, ex-Ceará)

Matheus Felipe (Zagueiro, ex-Ceará)

Alix Vinicius (Zagueiro, ex-Fortaleza)

Jorginho (Meia, ex-Ceará)

William Maranhão (Volante, ex-Ceará)

Kauan (Volante, ex-Fortaleza)

Atletic/MG (5 jogadores)

Fransérgio (Volante, ex-Ceará)

Alvaro (Atacante, ex-Ceará)

Amorim (Atacante, ex-Fortaleza)

Iarley (Atacante, ex-Fortaleza)

Mateus Gonçalves (Atacante ex-Ceará)

Atlético/PR (4 jogadores)

Santos (Goleiro, ex-Fortaleza)

Habraão (Zagueiro, ex-Fortaleza)

Tobias Figueiredo (Zagueiro, ex-Fortaleza)

Raul (Volante, ex-Ceará)

América/MG (1 jogador)

Ricardo Silva (Zagueiro, ex-Ceará)

Cuiabá (1 jogador)

André Luis (Atacante, ex-Fortaleza)

CRB (2 jogadores)

David Da Hora (Atacante, ex-Fortaleza)

Rafinha (Atacante, ex-Ceará)

Coritiba (3 jogadores)

Bruno Melo (Lateral-Esquerdo, ex-Fortaleza)

Paulo Roberto (Meia, ex-Fortaleza)

Gustavo Coutinho (Atacante, ex-Fortaleza)

Goiás (3 jogadores)

Messias (Zagueiro, ex-Ceará)

Lucas Ribeiro (Zagueiro, ex-Ceará)

Facundo Barceló (Atacante, ex-Ceará)

Remo (6 jogadores)

Dodô (Meia, ex-Fortaleza)

Klaus (Zagueiro, ex-Ceará)

Pedro Rocha (Atacante, ex-Fortaleza)

Felipe Vizeu (Atacante, ex-Ceará)

Janderson (Atacante, ex-Ceará)

Adaílton (Atacante, ex-Fortaleza)

Novorizontino-SP (4 jogadores)

Jean Irmer (Volante, ex-Ceará)

Marlon (Volante, ex-Fortaleza e Ceará)

Léo Natel (Atacante, ex-Fortaleza)

Robson (Atacante, ex-Fortaleza)

Ferroviária (1 jogador)

Eric Melo (lateral-direito, ex-Ceará)

Avaí (5 jogadores)

Eduardo Brock (Zagueiro, ex-Ceará)

Zé Ricardo (Volante, ex-Ceará)

João Paulo (meia, ex-Fortaleza)

Cléber (Atacante, ex-Ceará)

Hygor (Atacante, ex-Ceará)

Paysandu (3 jogadores)

Matheus Vargas (Meia, ex-Fortaleza)

Nicolas (Atacante, ex-Ceará)

Edinho (Meia, ex-Fortaleza)

Criciúma (1 jogador)

Benevenuto (Zagueiro, ex-Fortaleza)

Amazonas (2 jogadores)

Tiago Cametá (Lateral-Esquerdo, ex-Fortaleza e Ceará)

Jackson (Zagueiro, ex-Fortaleza)

Vila Nova/GO (6 jogadores)

Maurício Kozlinski (Goleiro, ex-Fortaleza)

Tiago Pagnussat (Zagueiro, ex-Ceará)

Igor Inocêncio (Lateral-Direito, ex-Ceará)

Willian Formiga (Lateral-Esquerdo, ex-Ceará)

Bernardo Schappo (Zagueiro, ex-Fortaleza)

Jean Mota (Meia, ex-Fortaleza)

Botafogo/SP (3 jogadores)

João Carlos (Goleiro, ex-Fortaleza)

Robinho (Atacante, ex-Ceará)

Douglas Baggio (Atacante, ex-Ceará)

Chapecoense (1 jogador)

Rafael Carvalheira (Meia, ex-Ceará)

Volta Redonda/RJ (3 jogadores)

Sánchez (Lateral-Esquerdo, ex-Ceará)

Chay (Meia, ex-Ceará)

Hyuri (Atacante, ex-Ceará)