Últimas semanas para acumular desconto no IPVA 2022 com o Sua Nota Tem Valor

Participantes do programa estadual Sua Nota Tem Valor têm até o dia 30 de novembro para acumular pontos de desconto, de olho no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022.

O abatimento máximo é de 5%. Contribuintes podem conferir o extrato de pontos no site ou no app do Sua Nota, na opção Pontuação IPVA.

É possível ainda verificar a base de cálculo do veículo e a previsão de desconto.

Conforme a Sefaz-CE, para o benefício no imposto sobre veículos, serão computados os pontos acumulados a partir de documentos fiscais emitidos entre os meses de julho e novembro deste ano.

TABELAS DE DESCONTOS

VEÍCULOS DE ATÉ R$ 15 MIL NA TABELA FIPE:

Desconto de 5%: a partir de 91 pontos anuais;

Desconto de 4%: De 49 a 90 pontos anuais;

Desconto de 3%: De 22 a 48 pontos anuais;

Desconto de 2%: De 1 a 21 pontos anuais.

VEÍCULOS DE R$ 15.000,01 A R$ 30 MIL NA TABELA FIPE:

5%: A partir de 127 pontos anuais;

4%: De 75 a 126 pontos anuais;

3%: De 39 a 74 pontos anuais;

2%: De 1 a 38 pontos anuais.

VEÍCULOS DE R$ 30.000,01 A R$ 50 MIL:

5%: A partir de 149 pontos anuais;

4%: De 91 a 148 pontos anuais;

3% De 49 a 90 pontos anuais;

2%: De 1 a 48 pontos anuais.

VEÍCULOS DE R$ 50.000,01 A R$ 120 MIL:

5%: A partir de 194 pontos anuais;

4%: De 120 a 193 pontos anuais;

3%: De 69 a 119 pontos anuais;

2%: De 1 a 68 pontos anuais.

VEÍCULOS ACIMA DE R$ 120 MIL:

5%: A partir de 326 pontos anuais;

4%: De 237 a 325 pontos anuais;

3%: De 168 a 236 pontos anuais;

2%: De 1 a 167 pontos anuais.

COMO PARTICIPAR

Cadastre-se no site ou aplicativo do Sua Nota Tem Valor;

Informe seu CPF no momento da compra;

Confira seus documentos fiscais no site;

Concorra a sorteios e contribua com uma instituição.