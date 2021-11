Senai Ceará tem 2 mil vagas em cursos gratuitos; últimos dias de inscrições

Até o dia 17 de novembro, o Senai Ceará (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) recebe inscrições para 2 mil vagas em cursos gratuitos na modalidade Educação a Distância (EAD).

Os cursos são de:

Assistente Administrativo

Assistente de Operações Logísticas

Assistente de Recursos Humanos

Desenhista de Produtos Gráficos Web.

São 500 vagas para cada um desses. Para se inscrever, acesse o link no site do Senai.

Durante o período do curso, o aluno terá acesso às aulas em tempo integral e poderá fazer seu cronograma de estudos, conforme sua disponibilidade de tempo.

Os cursos terão início no dia 22/11. Para participar, é necessário ter Ensino Fundamental completo a partir do 5º ano; ter acesso a equipamento para realização do curso, como computador, notebook, smartphone, tablet ou similar; e efetuar autodeclaração de baixa renda.