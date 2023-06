Rede Assaí Atacadista anuncia nova loja que deve gerar 600 empregos em Fortaleza; veja onde

A rede Assaí Atacadista abrirá uma nova unidade que deve ser inaugurada ainda este ano em Fortaleza. Desta vez, os moradores da região do Cais do Porto serão contemplados com uma nova loja.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (27) e acontece menos de um ano após as inaugurações nos bairros Jóquei Clube e Antônio Bezerra. Com a nova loja no Cais do Porto e a já anunciada no Montese, serão 10 unidades da rede na capital cearense.

A loja Assaí Cais do Porto está em construção na Avenida José Saboia e deve gerar cerca de 600 empregos diretos para a região. Os processos seletivos para as novas lojas ainda não estão abertos.

A nova loja ficará a cerca 2,3 km do Mercado dos Peixes e a 3 km da Praia do Futuro.

Assaí

A rede de atacarejo conta hoje com mais de 265 lojas em 23 estados mais o Distrito Federal. No Ceará, há 13 unidades nos municípios de: Fortaleza (8), Sobral (1), Caucaia (1), Iguatu (1), Juazeiro do Norte (1) e Maracanaú (1).

