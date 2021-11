Paulo Nigro: 'Megatendências são implacáveis e devemos estar preparados'

Convidado do almoço-debate do Lide Ceará nesta quinta-feira (25), em Fortaleza, o empresário e consultor Paulo Nigro liderou uma conversa com um grupo de grandes empresários sobre inovação, megatendências, ESG e outros temas ascendentes no ambiente corporativo e empreendedor.

"As megatendências são implacáveis. São movimentos de mundo que passam por cima da gente como um trator se não estivermos atentos", disse aos líderes empresariais.

Legenda: Grandes líderes empresariais do Ceará compuseram a mesa de debate Foto: Divulgação

As megatendências são mudanças de longo prazo no hábito dos consumidores e da sociedade que impactam de forma significativa o mercado, como a pauta ambiental.

"Parar, adaptar e agir"

Em relação aos desafios ambientais, Nigro expôs que as transições nas empresas devem ser feitas de modo gradual, seguindo um ciclo de "parar, adaptar e agir".

“Uma empresa que não tem sustentabilidade em sua estratégia, mesmo que seja inovadora, não terá a preferência de seus consumidores e muito menos de seus investidores. Portanto, se a empresa quiser ter sucesso e ser perene terá que inovar continuamente de forma sustentável”, comenta.

Engenheiro mecânico industrial, com MBA em administração executiva no IMD, Singularity, Nigro tem mais de 40 anos de experiência em grandes empresas multinacionais e nacionais. Foi CEO para as Américas da Tetra Pak e CEO Global para o Aché Laboratórios, InterCement e GranBio.

Atua em Conselhos de diversas corporações, associações e ONGs dentro e fora do Brasil, e com consultoria em estratégia, crescimento, inovação, sustentabilidade e transformação de negócios. É também presidente do Lide Indústria.

Além da presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, compuseram a mesa do debate Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Deusmar Queirós, presidente do Grupo Pague Menos, Lauro Fiúza Jr., fundador e chairman do Grupo Servtec, e Tales de Sá Cavalcante, superintendente da Organização Educacional Farias Brito.