Lucro do FGTS 2021 começa a ser pago pela Caixa; saiba se já recebeu

A Caixa Econômica Federal já começou a creditar o dinheiro do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas contas dos trabalhadores.

Até o dia 31 de agosto, todos que têm direito a esta remuneração terão recebido o valor em suas contas ativas e/ou inativas do Fundo de Garantia, informa o banco.

Definido nesta semana pelo Conselho Curador do FGTS, o montante total a ser distribuído é de R$ 8,1 bilhões. O trabalhador receberá um adicional de aproximadamente 1,86% sobre o valor que possuía no Fundo em 31 de dezembro de 2020.

COMO CONSULTAR O LUCRO

O trabalhador pode conferir se recebeu o dinheiro verificando o extrato do FGTS.

Acesse o aplicativo oficial do FGTS (Para baixar no Android e no iOS )

e no ) Informe o CPF e senha

Clique em Meu FGTS

Clique em Ver Extrato

Quem recebeu verá a descrição: AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020

Quem tem direito

O lucro é pago a trabalhadores que tinham saldo positivo nas contas (ativas ou inativas) do FGTS em 31 de dezembro de 2020.

QUANTO VOU RECEBER? VEJA SIMULAÇÕES*

Com R$ 5.000 na conta: lucro de R$ 90

Com R$ 10.000 na conta: lucro de R$ 180

Com R$ 20.000 na conta: lucro de R$ 360

Com R$ 50.000 na conta: lucro de R$ 900 *Estes valores são aproximados. QUAL A RENTABILIDADE TOTAL DO FGTS NO ANO? A rentabilidade total do Fundo considera o lucro + a Taxa Referencial (3%). Em 2021, o FGTS renderá ao todo 4,92%, percentual acima da poupança (2,11%). A cada mês, os trabalhadores já recebem a atualização proporcional referente à TR. No extrato, este acréscimo é indicado como Crédito JAM (Juros e Atualização Monetária). Já o lucro é pago apenas uma vez ao ano, sempre no mês de agosto, desde 2017. Confira abaixo simulações sobre a rentabilidade do FGTS: Com R$ 5.000 na conta: lucro + TR = R$ 246

Com R$ 10.000 na conta: lucro + TR = R$ 492

Com R$ 20.000 na conta: lucro + TR = R$ 984

Com R$ 50.000 na conta: lucro + TR = R$ 2.460 PRECISO FAZER ALGUM PROCEDIMENTO PARA RECEBER O DINHEIRO? Não. O novo valor será depositado automaticamente na conta do FGTS. Quem pode sacar este dinheiro? Assim como o restante do saldo, o valor do lucro só pode ser sacado nas condições previstas em lei. SITUAÇÕES QUE PERMITEM O SAQUE TOTAL DO FGTS: Dispensa sem justa causa;

Rescisão por acordo entre empregador e empregado;

Compra da casa própria;

Complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio;

Complementar pagamento de imóvel financiado pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação);

Rescisão por término de contrato por prazo determinado;

Por fechamento da empresa;

Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior;

Rescisão por aposentadoria;

Em caso de desastres naturais;

Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias;

Trabalhadores com 70 anos ou mais;

Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV;

Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer;

Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave;

Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada;

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque. FIZ O RESGATE DO SAQUE EMERGENCIAL OU SAQUE-ANIVERSÁRIO, COMO SERÁ A BASE DE CÁLCULO DO LUCRO? Caso o trabalhador já tenha realizado o saque-aniversário ou saque emergencial, a base para o cálculo da divisão do lucro não será alterada, pois o valor considerado será o saldo de 2020. Porém, se tiver feito algum saque no ano passado, será considerado o valor que estiver na conta no dia 31 de dezembro de 2020.