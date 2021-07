Grupo que detém a Multiplay Telecom é comprado por fundo de investimento estrangeiro

O fundo de investimento norte-americano Grain Management, focado em tecnologia de banda larga e no setor de comunicações, anunciou a aquisição de 97,3% do Grupo Conexão, que tem operações no Ceará com as prestadoras Multiplay Telecom e Tecnet.

Os valores da transação não foram informados.

A empresa é composta por prestadoras de serviços de telecomunicações e internet banda larga fixa, com forte atuação nas regiões Nordeste e Sudeste.

Dados de mercado

Constituído pela gestora Acon, também um fundo de private equity, o Grupo Conexão possui cerca de 500 mil assinantes de Internet Banda Larga Fixa e 20 mil clientes empresariais. Atua na implementação de tecnologia no fornecimento de conectividade por meio de banda larga, TV por assinatura, serviços de Voz (Telefonia Fixa e VoIP) e serviços corporativos de TI.

O Grupo tem hoje um quadro de 2,3 mil colaboradores e possui ainda uma infraestrutura de 13,5 mil km de rede de fibra ótica, com capacidade de atendimento superior a 1,4 milhão de lares.

O Grupo Conexão tem presença em vários estados do Brasil, através de suas empresas Multiplay Telecom (CE); Cabo Telecom (RN/PB); Cortez Online (RN); Conexão Fibra (SP); Direta (MG), Mega Serviços (SP), Ideia Telecom (CE), Outcenter (SP, MG e BA) e StarWeb (MG).

