Grupo dono da Multiplay compra provedora de internet de Minas Gerais

O Grupo Conexão, do qual faz parte a Multiplay Telecom, anunciou a aquisição da Webnet, empresa sediada em Alfenas, Minas Gerais, com atuação no mercado de redes e telecomunicações do sul mineiro.

O valor do negócio não foi divulgado.

Com a nova compra, o Grupo expande o portifólio, que já contava com as seguintes empresas: Conexão, Mega, Outcenter, Direta Comunicações, Starweb, Cabo Telecom, Multiplay e Tecnet. No Ceará, o Grupo marca presença com as prestadoras Multiplay e Tecnet.

O conglomerado tem uma base de 450 mil clientes residenciais e 20 mil empresariais nas regiões Nordeste (Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Bahia) e Sudeste (São Paulo e Minas Gerais).

Em julho deste ano, o fundo de investimento norte-americano Grain Management, focado em tecnologia de banda larga e no setor de comunicações, anunciou a aquisição de 97,3% do Grupo Conexão.