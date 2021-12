Empresas do comércio do Ceará poderão parcelar imposto de dezembro

O governador Camilo Santana assinou, hoje (16), um decreto que permite às empresas do varejo cearense parcelar as despesas com Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) de dezembro. Apelidado de Decreto Papel Noel, o documento libera o pagamento em 3 vezes, sem juros e taxas.

A assinatura foi realizada na sede da CDL Fortaleza (Câmara de Dirigentes Lojistas), em evento que contou ainda com a presença da diretoria e de secretários de Estado.

"Existe uma lista de contribuintes elencados neste decreto. São aqueles contribuintes em que a gente oportuniza nas vendas de dezembro esse parcelamento, porque é um setor que vai ter um bom faturamento em dezembro, e para eles isso ajuda no caixa, com essa possibilidade de pagar em 3 vezes", diz a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba.

Vendas de Natal

O presidente da CDL, Assis Cavalcante, afirma que a medida dará fôlego ao setor no período de fim de ano, principalmente considerando o Refis, outra medida de flexibilização fiscal também em vigor.

Ele avalia que as vendas de Natal deste ano, até o momento, estão equiparadas ao desempenho de 2019. A reta final do ano, lembra, já não é tão forte como costumava ser, sobretudo com as antecipações do 13º de servidores municipais, estaduais e federais no meio do ano.

Contudo, projeta o executivo, as vendas devem ficar mais aquecidas após o dia 20 de dezembro, quando a segunda parcela do 13º é paga a trabalhadores da iniciativa privada.