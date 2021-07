Empresa do ramo de cimentos seleciona profissionais em Sobral

A Votorantim Cimentos lançou um Banco de Talentos para cadastro de profissionais técnicos e universitários interessados em trabalhar na fábrica em Sobral.

O cadastro na plataforma credita o candidato a concorrer em futuras vagas de emprego a serem abertas na empresa.

O Banco de Talentos busca profissionais nas áreas de:

Mecânica

Eléctrica

Química

Produção

Mecatrônica

Engenharias de Minas, Mecânica, Elétrica e Química.

O cadastro do currículo para as futuras oportunidades na fábrica deve ser realizado na página seguindo o perfil profissional do candidato. Confira nos cinco links abaixo:

Banco de Talentos Sobral – Técnico/Técnica em Química, Produção, Mecatrônica e afins

Banco de Talentos VC Sobral – Técnico/Técnica em Mecânica ou Eléctrica e afins

Banco de Talentos VC Sobral - Engenheiro/Engenheira em Química e afins

Banco de Talentos VC Sobral - Engenheiro/Engenheira em Mecânica ou Eléctrica e afins

Banco de Talentos VC Sobral - Engenheiro/Engenheira de Minas