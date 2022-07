Empresa cearense inova com robôs de até R$ 125 mil e negocia com McDonalds

A startup cearense Sou Tech, braço tecnológico da Sou Energy, partiu na frente nos investimentos em robótica, um mercado ainda incipiente no Brasil que pode despontar nos próximos anos.

A empresa é a única distribuidora licenciada do País, atuando com três modelos de robôs de atendimento, que variam de R$ 78 mil a R$ 125 mil. O hardware é importado da China e o software dos equipamentos é incrementado no Ceará pela companhia.

Os robôs já foram usados, em caráter de teste, pelo McDonalds, em São Paulo. A Sou está em negociação com a gigante global do fast food para a venda de 100 unidades.

Eles podem ser utilizados em atendimento, delivery e hospitalidade de diversos setores do mercado como restaurantes, hotéis, shoppings, hospitais, aeroportos, feiras, eventos, entre outros.

Experiência no McDonalds

"Nós fizemos um teste no McDonalds do Morumbi. Percebemos que a presença do robô influencia a decisão dos consumidores de ir para lá e não para uma outra unidade da rede. As crianças amam", conta Carlos Kleber Pinho, CEO da empresa.

"O McDonalds é uma empresa de autosserviço, não tem garçons e, mesmo assim, vai querer ter essa inovação para atrair mais clientes", completa o empresário.

Além da rede de fast food, há conversas em andamento também com uma cadeia nordestina de shopping centers.

Legenda: CEO da Sou Tech projeta crescimento do mercado de robótica no Brasil para os próximos anos Foto: Kid Júnior/Diário do Nordeste

Modelos de robôs

Os três modelos disponíveis são Pudubot, Bellabot e Kettybot, com diferentes funcionalidades.

O Pudubot é um robô de entregas inteligente com moderna tecnologia de deslocamento. Possui múltiplos sensores que o fazem evitar e desviar de obstáculos. Dotado de cinco bandejas, é capaz de transportar mais de 30 quilos por até 12 horas ininterruptas.

Foto: Divulgação

Já a Bellabot possui capacidades superiores de interação humano-robô. Interage por voz ao toque humano. É dotada de linguagem inovadora e proporciona experiências diferenciadas em entrega de comida e hospitalidade.

O terceiro robô, Kettybot pode ser usado em entregas, hospitalidade e publicidade. Possui tela touch screen de 18,5” e é capaz de ir ao encontro das pessoas, mostrar informativos e propagandas e até guiar e acompanhar clientes a certos locais e ambientes, como uma loja ou banheiro de shopping, por exemplo.

Mercado embrionário

"É um mercado ainda muito novo, em que a gente, por enquanto, vende apenas para os gigantes. Mas é um mercado de R$ 500 milhões a R$ 700 milhões daqui a alguns anos", projeta Kleber Pinho.

Conforme a empresa, os robôs "não vieram para substituir pessoas, e sim para ajudá-las a desempenhar suas funções com maior liberdade e leveza".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil