Ceará é o 2º estado do País em vendas por WhatsApp e chats, com mais de 1 milhão de consumidores

A venda por WhatsApp e outras plataformas de chats vem se tornando um canal relevante de transações para os comerciantes cearenses, em especial nos empreendimentos de menor porte.

Pesquisa da Benchmark Conversational Commerce Brasil, produzida pela OmniChat, startup do segmento de chat-commerce, aponta que os cearenses ocupam uma fatia referente a 13,39% dos brasileiros que realizam compras via chat.

Este é o segundo maior percentual do País, atrás apenas de São Paulo, que detém 34,18% dos consumidores deste nicho do comércio eletrônico.

Mais de 1,3 milhão de cearenses efetuaram compras online por mensageiros digitais, como WhatsApp, mensagens diretas de Instagram, chatbots e outros ao longo de 2020.

Confira o ranking dos 10 mais por estado

34,18% - SP 13,39% - CE 9,37% - RJ 7,74% - MG 6,93% - PR 4,33% - RS 3,25% - SC 2,92% - BA 2,38% - DF 2,19% - PE

O levantamento contemplou clientes de 300 grandes marcas de varejo, em diversos segmentos.

Por que o chat é importante para o negócio

"Trazer um chat para o e-commerce significa trazer a experiência de falar com o vendedor para o site", afirma Luiz Fernando Ruocco, sócio e diretor de operações da Rocky, agência de marketing digital especializada em e-commerce.

O importante, ele frisa, é resolver o problema do consumidor, "seja ele um problema de venda, troca, SAC ou outro, num movimento que, ao mesmo tempo que humaniza o ato da compra online, traz eficiência para a transação. Independente de qualquer aspecto, cliente bem tratado, volta".

A pesquisa corrobora a crescente adesão ao e-commerce por varejistas do Ceará, sobretudo diante do cenário da pandemia.

Outro recente estudo, realizado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, indica ampliação de 16% no uso do comércio eletrônico pelos empreendedores cearenses.