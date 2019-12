Orçamento 2020: os pontos bons e os péssimos para a população

O Congresso aprovou, na terça-feira (17), o Orçamento da União para 2020, que prevê tudo a ser gasto pelo governo ao longo do ano. Confira abaixo os principais acertos e os erros indesculpáveis da proposta:



Bom - Mais dinheiro para obras regionais

A previsão inicial do Governo Federal para o Ministério do Desenvolvimento Regional era de apenas R$ 6 bilhões, mas o valor aprovado pelo Congresso foi de R$ 14,7 bilhões, uma diferença considerável. Vale lembrar que esta pasta muito interessa ao Nordeste e ao Ceará, pois é responsável por obras de infraestrutura, como a aguardada Transposição do Rio São Francisco, o programa Minha Casa Minha Vida, entre outras.



Péssimo - Salário mínimo sem aumento real

O salário mínimo no ano que vem será de R$ 1.031, valor que apenas corrige o anterior (R$ 998) pela inflação. É a primeira vez em 25 anos que não haverá ganho real (acima da inflação) para a remuneração base do País. A justificativa da equipe econômica é a reestruturação das contas públicas, que estão em frangalhos após anos de descontrole fiscal. Mas esta nova política do salário mínimo é combustível para o avanço da desigualdade. A conta sobra para quem ganha menos.



Bom - R$ 5 bi a mais para a saúde

O Orçamento que passou no Congresso adicionou R$ 5 bilhões para a Saúde em relação à proposta original, totalizando R$ 135 bilhões. A saúde pública é uma das principais bandeiras da população e é válido o esforço para fortalecer o orçamento da área, mesmo com os problemas de caixa.



Péssimo - R$ 2 bilhões para o Fundo Eleitoral

Poderia ser pior. A ideia inicial era destinar a fortuna de R$ 3,8 bilhões para financiar as campanhas políticas. Foram aprovados R$ 2 bilhões. Ainda assim, é um paradoxo colossal um país em manifesta crise financeira desembolsar tal quantia para patrocinar o jogo de convencimento da classe política. Beira o redundante dizer que o Brasil precisa discutir seriamente uma reforma política que torne as campanhas mais baratas, mas esse tipo de pauta só avançaria com massiva pressão popular.