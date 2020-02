O motim dos PMs e a politização excessiva da segurança pública

Soldado, cabo, sargento, capitão, major. As casas legislativas estão cheias de representantes que ostentam patentes. Muitos deles foram eleitos em meio à onda que colocou na Presidência Jair Bolsonaro, em cuja agenda de campanha a segurança pública dominava espaço relevante.



Antes mesmo do ‘boom’ de 2018, a segurança já vinha ganhando força no Legislativo, com o avanço da chamada bancada da bala ou, como preferem os integrantes, Frente Parlamentar de Segurança. Em um país megaviolento, não parece absurdo eleger pessoas que teoricamente conhecem este campo e podem contribuir com projetos e articulações.



Mas a excessiva politização da segurança pública não vem irrigando o debate concreto de que o tema necessita. Enquanto a direita domina as conversas, costumando cair no populismo de pautas muito polêmicas e pouco efetivas, como a flexibilização da posse e do porte de armas por civis, a esquerda se mostra inteiramente alheia e ultrapassada neste terreno.



Os últimos anos têm ensinado que uma quantidade maior de deputados e senadores com suposta expertise na área não significa potencializar a capacidade para solucionar problemas abrangentes.



Apesar disso, vem crescendo em ritmo forte o poder político de tais figuras nos legislativos municipais, estaduais, no Congresso Nacional e até no Executivo. Este empoderamento, não resta dúvida, funciona como estímulo para movimentos ilegais como o que acontece no Ceará.



Com os rostos cobertos por máscaras pretas, os amotinados se escudam na ascendente influência política que seus representantes conquistaram, alguns dos quais com acesso às mais altas cúpulas da República, e parecem munidos pela certeza de que nenhuma punição os atingirá. Protagonizam nas ruas do Estado cenas de terror, as quais em nada se assemelham a uma reivindicação.



Pleitear melhores condições trabalhistas é legítimo a todas as categorias, mas a forma assustadora como escolheram fazê-lo os distancia dos princípios mais básicos da própria profissão e os colocam em adjacência ao crime.



Enquanto os índices de violência no Ceará disparam - em apenas seis dias, houve 170 homicídios -, tramitam no Congresso projetos que podem anistiar policiais que participarem de paralisações, mais um indício de que há proteção política cada vez maior a movimentos do tipo.