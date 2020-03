O coronavírus e o péssimo exemplo do presidente

Enquanto países fecham fronteiras, mercados amargam quedas históricas e eventos são cancelados num esforço global de contenção do coronavírus - o qual já matou mais de 6 mil pessoas -, o presidente Bolsonaro se presta a investir tempo e energia na autopromoção política, ao apoiar um evento cujo real objetivo era bajulá-lo e destilar ataques aos demais poderes que constituem a República.

Embora, em linhas gerais, o exercício de manifestações políticas seja de enorme relevância para o amadurecimento do Estado Democrático de Direito, o timing dos protestos endossados por Bolsonaro não poderia ser pior.

Há um esforço descomunal, em múltiplas frentes, para evitar que o pico de casos da doença seja muito elevado, algo que seria catastrófico para o sistema de saúde em uma nação como o Brasil, e isto depende de ampla colaboração popular para evitar aglomerações, conforme orientam especialistas.

Em vez de se engajar nesta luta necessária, assim como outros chefes de Estado tem feito, o ocupante do posto máximo do Executivo minimiza o problema de maneira pueril, apesar do vasto arcabouço de evidências científicas sobre a gravidade do caso, rubricado pelas maiores autoridades mundiais em infectologia e saúde pública.

Ao debochar da ameaça coronavírus, ignorando as recomendações médicas e estimulando contato físico entre apoiadores, o presidente, ainda que por tabela, enfraquece o trabalho sério do Ministério da Saúde, composto por competente corpo técnico que vem dando a atenção merecida ao problema.

Da figura presidencial espera-se o exemplo. As atitudes de Bolsonaro reverberam não só entre seus militantes e simpatizantes, mas perante toda a sociedade. Se o líder nacional não consegue seguir uma orientação médica das mais simples, o que dizer do cidadão médio?

Não há hora melhor para um líder mostrar seu valor do que numa crise.

Tempos turbulentos demandam demonstrações firmes de condução, sinais de que ações concretas estão sendo tomadas, avisos constantes de que o navio não está à deriva. Mas, em vez de se empenhar em iniciativas concretas, o presidente vive de alimentar conspirações, normalmente falando apenas para seus mais radicais seguidores, na costura de uma figura messiânica de si próprio. O coronavírus agradece.