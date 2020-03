Economia passou de trunfo a pesadelo para o Governo Bolsonaro

Quando Bolsonaro ainda era um candidato outsider e gerava natural desconfiança pelo perfil explosivo e declarações estapafúrdias, o eixo econômico de seu plano de Governo, concentrado na figura de Paulo Guedes, foi fundamental para tranquilizar o mercado financeiro e o mundo empresarial, garantindo amplo apoio ao então postulante do PSL.

Depositou-se no trabalho de Guedes a confiança que se aloca em um salvador. O superministro. O faz-tudo. O Posto Ipiranga.

Mas o que antes era um sonho cheio de vivacidade rapidamente se transmuta em um pesadelo para o Governo.

Como escrevi aqui no fim de janeiro, no contexto do ganho de popularidade do presidente apontado em pesquisa da CNT/MDA, a economia poderia - e ainda pode - ser o grande trunfo de Bolsonaro em 2022. Este é o pilar que, por enquanto, garantiria mais quatro anos a Trump na Casa Branca. Mas, por estes lados, a maré virou.

Em seu primeiro ano, Guedes entregou um PIB mais tímido (1,1%) que os dois últimos de Michel Temer/Henrique Meirelles (1,3% em 2017 e também em 2018). Há certa dose de autoindulgência na velha justificativa dos que assumem qualquer governo: “Calma, estamos arrumando a casa, não dá pra mudar tudo em um ano”. De fato, não dá. No entanto, esta gestão possuía a vantagem de ter sido precedida por outra que já havia concretizado medidas liberais e austeras as quais sedimentaram o caminho para a equipe de Guedes.

Temer e o Congresso deixaram um legado liberal para Guedes, com a PEC do teto de gastos e a reforma trabalhista. Ademais, havia, no ano passado, aquele típico otimismo de início de Governo, os investidores animados com o novo rumo do País, os juros no menor patamar da história, a aprovação da reforma da Previdência, tudo conspirava para um céu de brigadeiro. Mas nada disso foi suficiente para aquecer os motores da economia.

O País continua devagar. O real é a moeda que mais tem perdido força em relação ao dólar; o investidor estrangeiro se evade; o desemprego cai lentamente, mas a informalidade dispara; e, para piorar, o cenário global deteriora-se em ritmo preocupante, o que deve contaminar o Brasil, ainda bastante vulnerável a intempéries.

Toda a aposta nas reformas

Depois de muita expectativa e poucos resultados, faltam ainda as reformas administrativa e tributária, projetos imprescindíveis para a constituição de um ambiente produtivo saudável. Contudo, é improvável que, após aprovadas, surtam efeito imediato.

Os mais recentes fatos econômicos indicam que os próximos meses serão de cobrança e desgaste para Guedes e Bolsonaro. Este, sem tato para lidar com pressão, prefere fugir do tema economia, apelando a humorista e ao próprio desconhecimento sobre o assunto. Já Guedes tem se limitado a minimizar tudo que é de negativo.

Falta tratar o assunto com o vigor necessário, como fizera recentemente o cearense Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional. Ele disse que crescer tão pouco não é normal e expressou grande preocupação com o cenário. É preferível indignar-se e reagir com ênfase a fingir que nada acontece.