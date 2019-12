Com boicote a filmes nacionais, governo ignora potencial econômico do cinema

A postura do governo federal em relação ao cinema brasileiro vem testando novas fronteiras do absurdo. As últimas medidas da Ancine, que incluem a retirada de cartazes de filmes brasileiros de todas as épocas de sua sede e a proibição de uma sessão do filme A Vida Invisível, do diretor cearense Karïm Ainouz, para funcionários, expõem uma cruzada de perseguição à sétima arte.

Do ponto de vista pragmático, a clara tentativa de enfraquecer a produção fílmica nacional é contraproducente. Trata-se de um setor cujo potencial econômico cresce ininterruptamente, alheio às crises e aos ‘pibinhos’ dos últimos anos.

Conforme números da própria Ancine, a indústria injeta mais de R$ 20 bilhões anualmente na economia, gerando milhares de empregos. Sim, quando os créditos surgem ao fim do filme, cada nome naquela enorme lista equivale a uma vaga de trabalho gerada.

Num país com 12 milhões de desempregados, uma área com tanta capacidade de criação de oportunidades deveria ser estimulada e não vilipendiada.

A Ancine tem papel fundamental no fomento à produção de filmes e, diante do retorno econômico que eles são capazes de garantir, não há nada de errado em usar dinheiro público para financiá-los. Nações europeias ricas o fazem. Os Estados Unidos idem. Por evidente, a injeção desses recursos precisa seguir critérios técnicos, transparentes e responsáveis.

O governo criou a narrativa fantasiosa de que o cinema nacional vem nadando em dinheiro, que está jorrando grana para todo tipo de produção. Não mesmo. Ainda com o apoio vital do financiamento público, o cinema brasileiro faz milagre, com produções baratas para os padrões internacionais, as quais, apesar da infinidade de percalços, conquistam reconhecimento internacional e disputam, com enorme dificuldade, espaço nas salas com os blockbusters hollywoodianos.

Neste ano, A Vida Invisível e Bacurau, dois filmes de realizadores nordestinos, ganharam dois dos mais importantes prêmios no Festival de Cannes. Portanto, 2019 deveria ser um ano de celebração e contínuo incentivo ao cinema nacional, mas, diante de uma guerra ideológica vazia, tornou-se um roteiro de pesadelos, com pitadas de George A. Romero e Stephen King.