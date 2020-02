Choque entre Bolsonaro e governadores é atraso para o País

A escalada de hostilidade e provocação entre o presidente Bolsonaro e os governadores tem sido negativa para o País, sob todos os aspectos. O clima constante de animosidade, criado, muitas vezes, sobre o alicerce líquido de polêmicas desnecessárias, configura um atraso para o Brasil, num momento em que deveria haver foco em assuntos realmente importantes, como a pressa para o crescimento econômico e articulação das reformas administrativa e tributária, por exemplo.

Nestes tempos de exacerbada polarização política, a fogueira não precisa de mais lenha.

E o último lugar de onde deveria partir a incitação belicosa é o Palácio do Planalto, que tem um mundo de problemas a sanar e não deveria criar novos.

> Análise: 5 motivos para o aumento da popularidade de Bolsonaro

> Aversão da esquerda à reforma da Previdência não passou de teatro

> Manter ministro da Educação no cargo é premiar a incompetência

Mas, a esta altura, a lista de confrontos só cresce. O presidente já chamou os líderes de estados do Nordeste de ‘paraíbas’, em tom pejorativo.

Já convocou todos os governadores para o desafio do imposto dos combustíveis, insinuando que abriria mão de tributos federais se os estados cortassem o ICMS, uma bravata populista e rasa, por meio da qual Bolsonaro tentou, perante a opinião pública, colocar o Governo Federal como benevolente e vilanizar as gestões estaduais.

Por último, culpou o Estado da Bahia, governado pelo PT, pela morte do miliciano Capitão Adriano. A ex-mulher de Adriano e a mãe dele foram assessoras de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio e estão entre os investigados pelo Ministério Público no suposto esquema de “rachadinha” que teria funcionado no gabinete de Flávio.

A sugestão de queima de arquivo levou 20 governadores a escreverem uma carta aberta em que criticam a postura do presidente. São 20 líderes estaduais. Portanto, não se resumem a oposicionistas político-partidários ou ideológicos. Trata-se de um amplo movimento reativo que tenta conter a hemorragia nas artérias do organismo Federativo.

Está claro que a Bolsonaro não interessa a unidade. A forja de cisões e confrontos parece um projeto político deste Governo. Há brigas que merecem ser compradas, mas o presidente, não raro, está comprando as erradas.

Os estados já têm uma quantidade assustadora de problemas para encarar e precisam ter no Governo Federal um significativo pilar de apoio. No bom ambiente republicano, as discordâncias políticas devem ser colocadas à margem para o funcionamento adequado da gestão pública. Na prática, é perigoso que rixas pessoais e ideológicas interfiram nas relações entre os entes federativos.