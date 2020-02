Análise: seria Damares a vice perfeita de Bolsonaro para 2022?

Cada vez mais popular e até cotada para ser vice de Bolsonaro numa possível chapa em 2022, Damares Alves é um fenômeno político e social que merece um tipo de atenção diferente do que seus opositores costumam lhe dar, normalmente com 50 tons de chacota. Restringi-la à figura pitoresca e às declarações que passeiam entre o tosco e o retrógrado é ignorar sua ascensão ao posto de mulher mais forte do Governo Federal.

Ao falar a língua dos mais pobres e abordar temas que genuinamente preocupam mães e país, como a gravidez precoce, a ministra - terrivelmente evangélica, em suas próprias palavras - da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem conseguido enorme penetração em camadas populares e pode se tornar um importante ímã de votos daqui a pouco mais de dois anos. Ela chega a lugares em que Moro, Guedes, o próprio Bolsonaro, a esquerda, o centro e a direita moderada não têm mais alcance.

De acordo com recente pesquisa do Datafolha, a pastora tem 43% de bom/ótimo, 27% de regular e 26% de ruim/péssimo, portanto, escapa da polarização perfeita. A impressão das pessoas sobre Damares pouco muda em faixas de renda diferentes, o que não acontece, por exemplo, com Sérgio Moro, cuja aprovação é bem maior entre os que ganham mais e cai consideravelmente entre os pobres.

Valendo-se da inoperância da esquerda em dialogar com as parcelas mais vulneráveis e de discutir assuntos com impacto direto na vida das pessoas, Damares vem tomando conta até do vácuo petista, sendo aprovada por quase um terço dos simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, conforme o Datafolha.

Cabe lembrar que ela tem um histórico de trabalhos relacionados a direitos civis de mulheres e crianças, o que lhe dá algum crédito em searas importantes. Em suma, Damares sabe conversar com gente. Entende o que seus apoiadores querem ouvir e, por isso, muitas vezes apela ao senso comum, protagonizando polêmicas que soam estúpidas para muitos mas encontram aceitação nos seus grupos fiéis de seguidores. Ainda que suas aspas enfrentem resistência em campos especializados do conhecimento, isto pouco lhe importa desde que a mensagem conservadora chegue aos alvos corretos.

O avanço da ministra também endossa o peso cada vez maior dos evangélicos na construção de narrativas políticas. Nesta ala, os concorrentes estão anos-luz atrasados e precisarão de estratégias contundentes para agregar apoio.

O pleito de 2022 passa pelos evangélicos como nenhuma outra eleição jamais experimentou, e recai sobre Damares o papel de articuladora da pauta conservadora.

Também lhe confere destaque o fato de ser uma das poucas mulheres com cargo de primeiro escalão em meio a um governo majoritariamente masculino e de conhecida rejeição perante o público feminino.

Embora pareça um personagem distópico retirado dos livros de Margaret Atwood, com traços nada sutis de Tia Lydia, Damares pode ser uma alternativa bolsonarista para reduzir pontualmente a reprovação do Governo entre as mulheres suscetíveis à pauta de costumes na próxima eleição e capturar terrenos que antes pertenciam ao PT.

Enquanto Guedes e Moro se apresentam como personagens inteiramente apartados do universo das classes sociais mais basilares - o primeiro, em especial, revela certa ojeriza aos pobres, com falas inaceitáveis -, Damares pode ser um trunfo estratégico para a direita conservadora.