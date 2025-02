Salada no futebol local e mundial

A mistura é grande. Legumes e hortaliças, frutas, castanhas, temperos, carnes, peixes e ovos... Assim está o futebol em toda parte. Estão arranjando de tudo. E um pouco mais. Copa do Brasil, Copa Fares Lopes, Copa do Nordeste, Copa Verde, Campeonato Cearense, Copa Mundial de clubes.

Daqui a pouco termina o “Manjadinho”. É o melhor campeonato: curto, simples, sem frescura. Não tem arabescos nem penduricalhos. Mal começou, já vai para a semifinal. E novamente tendo Fortaleza e Ceará como favoritos. Tem o clássico tricolor. Ferrão, correndo por fora, está na briga.

Neste ano de 2025, tem a Copa do Mundo de Clubes que a FIFA inventou. Estão inchando. Agora são 32 clubes. A FIFA se inspirou na CBF que faz a Copa do Brasil com 92 clubes. Aguardem. A FIFA chegará lá. Questão de tempo. Do Brasil, já neste Mundial de Clubes, estão Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense.

Volto ao “Manjadinho”. Tem sua graça. Façam suas apostas. Ceará x Fortaleza como sempre ou vai surgir uma surpresa? As últimas grandes surpresas foram o Calouros em 1955, o Gentilândia em 1956 e o América em 1966.

Atacante

O Ceará estava precisando mesmo de um centroavante. Pedro Raúl chega na hora certa. O técnico Léo Condé terá mais uma opção. Torço para que o novo contratado reviva seus grandes momentos de 2022, quando, pelo Goiás, assinalou 19 gols na Série A, sendo vice-artilheiro da competição.

Três vezes

Não lembro de ter visto, no futebol cearense, uma programação com três clássicos tricolores em oito dias. Vou ver agora. No sábado gordo, 01 de março, tem Ferroviário x Fortaleza, jogo de ida da semifinal cearense. No dia 05 de março, jogam pela Copa do Nordeste. No dia 08, sábado seguinte, jogo de volta da semifinal cearense.

Prioridade

Chegou o momento de definir prioridades. Na Copa do Nordeste, o Fortaleza é o terceiro, apertado pelo CRB (4º). O Ferroviário colou no quinto lugar, com quatro pontos. O Ferroviário está fora da faixa de classificação, dois pontos a menos que o Leão. Não sei que prioridade cada um vai dar à situação.

Elenco

O Fortaleza, nestes três confrontos diretos, leva a vantagem de ter um elenco maior. O técnico Juan Pablo Vojvoda pode fazer um rodízio de atletas, sem perder a qualidade. O Ferroviário, como tem um elenco menor, certamente passará por um maior desgaste. Isso vai pesar muito na hora de definição.

Alegria

Eu e o narrador Gomes Farias fomos visitar o querido companheiro Júlio Sales, que se submeteu a uma cirurgia. Graças a Deus, o Júlio está bem. Tivemos uma conversa muito boa, descontraída. Lembramos passagens interessantes de nossas vidas profissionais. Torcemos para, em breve, termos o Julinho de volta ao microfone.