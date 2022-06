Não estou acreditando. É difícil acreditar que o Fortaleza ocupa a lanterna da Série A nacional. Sim, e aquela primorosa vitória sobre o Flamengo no Maracanã, diante de 63 mil flamenguistas? Foi. Os dois empates seguidos e inaceitáveis no Castelão, um diante do Goiás (1 x 1) e o outro diante do Athletico-PR (0 x 0), destruíram as esperanças nascidas no Rio de Janeiro. O que seria um divisor de águas virou um marco de desilusões. O Leão desperdiçou quatro pontos em casa. E assim voltaram os fantasmas.

Os tricolores já começaram a pesquisar sobre como chegar aos 45 pontos. É assustador ver o início da viagem de volta. O que houve para tamanho tombo? Não sei. O time tem qualidade. Tem jogadores bons. Tem um treinador carismático que em 2021 fez do Fortaleza um time encantador. A causa terá sido a saída de Felipe Alves, Ederson, David e de Wellington Paulista? Impossível dimensionar. Chegaram Juninho Capixaba, Moisés, Sílvio Romero e Renato Kayzer. O futebol tem seus mistérios. Um deles está embutido na campanha do Fortaleza, que brilha na Libertadores e afunda no Campeonato Brasileiro. Não dá para entender um contraste assim. Nem Vojvoda explica.