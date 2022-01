Na Copa do Nordeste só os cearenses são da Série A

O Campeonato Cearense já começou. Agora vem a expectativa sobre a segunda competição que está a caminho: a Copa do Nordeste. Faltam 18 dias para a estreia do Ceará e do Floresta. Faltam 19 dias para a estreia do Fortaleza. Pouco tempo mesmo. Está à porta. É sempre muito difícil opinar sobre times que foram mexidos e remexidos. Jogadores que foram embora. Jogadores que chegaram. Fisionomias mudadas. Filosofias mudadas. Uma espécie de incógnita coletiva onde basicamente ninguém conhece ninguém. O cartão de apresentação será mostrado a cada jogo. Há como apontar favoritos, mas apenas teoricamente. Para valer mesmo, só quando a bola rolar e após algumas rodadas. Todos levam suas crenças e esperanças. Aí estão CSA, Botafogo-PB, Campinense, Bahia, Sport, Náutico, Sergipe, Ceará, Globo, Floresta, Atlético-BA, CRB, Fortaleza, Sousa, Sampaio Corrêa e Altos. Fora estão times tradicionais como Vitória, Santa Cruz, ABC e América-RN. Em compensação, há novidades como Floresta e Globo. É importante observar um detalhe: dos 16 clubes participantes, apenas Fortaleza e Ceará são da Série A nacional. Essa situação aumenta a responsabilidade dos cearenses.

Drama

O ex-atacante Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, enfrenta grave problema de saúde. Submete-se a quimioterapia para eliminar tumores. Vi o vídeo em que explica a situação e pede o apoio de todos nesse momento delicado. Senti o impacto. Acompanhei o Dinamite durante toda a sua carreira. Que Deus o ajude nesta luta.

Profissional

Roberto é um exemplo de profissional para ser admirado e seguido por todas as gerações. Comportamento irrepreensível. Homem consciente do seu papel. Até hoje é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Vídeos selecionados mostram um repertório variado de gols de elevada qualidade. Uma corrente de orações por sua recuperação.

Injustiça

Vendo Roberto Dinamite, jamais esquecerei a injustiça da qual ele foi vítima na Copa do Mundo de 1982. Telê Santana cometeu ali um dos maiores erros de sua vida. Nem no banco levou Dinamite. E pagou caro por isso. Optou por Serginho Chulapa. Nas quartas de final, na derrota para a Itália (está no Youtube), Serginho não joga nada, só atrapalha, perde chance de ouro e o Brasil foi eliminado.

Telê cabeça dura

Está Youtube (Itália 3 x 2 Brasil, Copa de 1982). Serginho quebra a bola. Atrapalhou Zico no lance em que o Galinho ia marcar um gol. Zico, com razão, reclama de Serginho. Na fase final, o próprio Telê não suportou mais. Aí substituiu seu preferido Serginho por Paulo Isidoro. Nada feito. Meu Deus, o Brasil precisando de gols e Roberto nem no banco. Até hoje não engoli essa maldade do Telê.