A missão do Fortaleza no Allianz Parque

Hoje, em São Paulo, o poderoso Palmeiras recebe o Fortaleza. Dizem os doutos do futebol que, no momento, o Verdão é o melhor time do Brasil. Realmente tem uma formação respeitável. Quem tem Weverton, Mayke, Raphael Veiga, Artur, Endrick e Dudu pode posar de favorito, pouco importando qual seja o adversário. Mas, tenho dito repetidas vezes: ser favorito é apenas um indicativo de superioridade. Não significa vitória antecipada. Tanto é verdade que, na rodada passada, no mesmo Allianz Parque, o favorito Palmeiras não conseguiu ganhar do Bragantino: só empatou (1 x 1). Além disso, quem lidera a Série A nacional é o Botafogo. Digo isso para mostrar que cada partida tem sua própria história. O Fortaleza tem também suas qualidades. Os jogadores Tinga, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pochettino, Pikachu e Romarinho possuem elevado nível profissional. Há, portanto, a esperança de um bom resultado do tricolor, a despeito do poderio do adversário. Não é tarefa fácil segurar o Palmeiras, com seu futebol intensivo, veloz e diversificado. A missão do Fortaleza requer cuidados especiais. Mas é bom não esquecer: em se tratando de futebol, tudo é possível.

Golaço

Por uma dessas coincidências da vida, quem impediu a vitória do Palmeiras sobre o Bragantino foi exatamente o ex-jogador do Fortaleza, Juninho Capixaba. O Palmeiras estava ganhando por 1 a 0 no Allianz Parque. Aí, de fora da área, Juninho disparou um míssil. A bola foi no ângulo. Um golaço. O goleiro Weverton não viu nem por onde a bola passou. Palmeiras 1 x 1 Bragantino.

Cearense

Quem está bem no Palmeiras é o atacante Artur. Cearense, natural de Fortaleza, Artur começou no sub-17 do Ceará Sporting Clube. Ele está com 25 anos de idade. Fez sucesso no Bragantino. É um jogador muito veloz, extremamente habilidoso. Saiu daqui muito jovem, não chegando a jogar no time profissional do Ceará. A defesa tricolor precisa estar muito atenta à movimentação dele.

Goleiro nota 10

Uma das mais belas vitórias do Fortaleza sobre o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu no dia 14 de março de 1984 no Estádio do Morumbi. O Fortaleza ganhou por 1 a 0, gol de Vagner. Mas o nome do jogo foi o goleiro Sérgio Monte, com defesas monumentais. Vale conferir no Youtube. Sérgio estava abençoado. Recebeu nota dez de toda a imprensa paulista. Incrível.

Detalhe

Sérgio Monte era reserva de Salvino e somente soube que iria jogar momentos antes da partida. É que Salvino sentiu-se mal. Para espanto de todos, Sérgio Monte fez uma das mais perfeitas exibições de um goleiro em todos os tempos. Hoje, Sérgio Monte mora no Bairro Pio XII, aqui em Fortaleza. Foi um show de defesas.

Uma seleção

O timaço do Palmeiras, derrotado pelo Fortaleza em 1984, no Morumbi, tinha seis jogadores que atuaram na Seleção Brasileira: o goleiro Leão, o zagueiro Luís Pereira, o volante Rocha, o meia Carlos Alberto Borges, o atacante Baltazar e o atacante Jorginho. Tinha também o meia Aragonês, titular da seleção boliviana. E o técnico, Carlos Alberto Silva, dirigiu a Seleção Brasileira em 1987/1988. Isso tornou maior ainda o feito tricolor.