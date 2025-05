A Copa Libertadores e os pequenos erros

Vejam só onde o Fortaleza tornou mais difícil a sua classificação: em casa, no Castelão. Foi aqui que, na primeira rodada, sofreu uma goleada (0 x 3), imposta pelo Racing. O Leão decepcionou na estreia. E foi aqui que o Leão, diante do Bucaramanga, deixou passar a grande chance de uma classificação antecipada.

Outro foco

Eliminação

É bom lembrar que, em maio do ano passado, Vasco e Fortaleza se enfrentaram em São Januário, jogo de volta da Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Castelão, placar de 0 a 0. Em São Januário, um jogo espetacular: 3 a 3. Na decisão por pênaltis, o Vasco eliminou o Fortaleza. O Vasco é imprevisível.

Vozão

Rivalidade

Outro fato que tem peso é a rivalidade histórica entre cearenses e pernambucanos. É um dos mais tradicionais clássicos do Nordeste. Como dizem que clássico nivela, é lógico que as dificuldades são previsíveis para ambos, independente das posições na tabela classificatória.

Fim de semana

Na Série C, amanhã, no Domingão, o Floresta (11º) x Guarani. Na Série D, Grupo A2, no Morenão, Iguatu (3º) x Altos (1º). Já em Parnaíba, domingo, Maracanã (6º) x Parnahyba (lanterna). No Grupo A3, no Amigão, Ferrão (4º) x Treze (5º). E no Domingão, Horizonte (lanterna) x Sousa (6º). Jogos para todos os gostos.