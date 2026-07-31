A Copa do Brasil e suas das zebras monumentais

Domingo próximo, em casa, o Palmeiras recebe o Fortaleza. É o primeiro jogo entre ambos, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. O favorito é o Verdão. É público e notório. Mas o futebol tem a magia de, não raro, contrariar a lógica das coisas.

O Palmeiras é o líder da Série A nacional. Mas andou tropeçando em casa diante do Atlético-MG. Perdeu (1 x 2). Na rodada seguinte, descontou no Vitória, em pleno Barradão. O Palmeiras venceu (0 x 4). No momento, as condições são todas favoráveis ao time paulista.

A Copa do Brasil é conhecida como a competição mais frequentada pelas zebras. Acontecem. A rigor, será uma surpresa se o Fortaleza superar o Verdão. O tricolor está em fase de transição, com a chegada de Paulo Autuori. O Palmeiras está há cinco anos sob o comando de Abel Ferreira. Isso pesa.

Síntese: o Fortaleza está em busca de uma definição. O Palmeiras há muito está definido. Mas uma coisa não pode ser esquecida: a Copa do Brasil é danada para despachar favoritos.

Goleada

Uma das maiores zebras da Copa do Brasil aconteceu em pleno Maracanã. Foi em 2014. O América de Natal despachou o Fluminense em uma virada histórica. O Fluminense, no jogo de ida em Natal, tinha aplicado uma goleada (0 x 3). Como imaginar que o América conseguiria tirar a diferença no Maracanã?

Resposta

No jogo de volta no Maracanã, o América abriu o placar: 0 x 1. O Fluminense empatou (1 x 1) e virou (2 x 1). O América empatou novamente (2 x 2). E virou (2 x 3). O América ampliou (2 x 4). E, no último minuto, o América ampliou (2 x 5). Como na época gol fora de casa tinha peso dois, o placar agregado ficou assim: América 10 x 8 Fluminense.

Consequência

Não sei se foi pelo que aconteceu com o Fluminense no Maracanã, mas a verdade é que, anos depois, a CBF acabou com o peso dois para gols fora de casa. Lembrando que o peso dois somente era contado, quando os times empatavam em pontos após as duas partidas.

Dificuldades

A Copa do Brasil, pelo regulamento antigo, quando era mais enxuta, abria a possibilidade de times mais modestos chegarem ao título. Hoje, com a inclusão dos times que vêm da Libertadores, tudo ficou mais difícil para as equipes médias. A Copa do Brasil parece deliberadamente direcionada aos times grandes.

Surpresas

Em 2004, pelo modelo antigo da Copa do Brasil, o Santo André foi campeão diante do Flamengo no Maracanã. Em 2005, o campeão foi o Paulista diante do Fluminense. Em 2008, o Sport foi campeão diante do Corinthians. Em 1991, o Criciúma foi campeão diante do Grêmio. Depois disso, nunca mais um time médio conquistou o título.