Vitórias contadas como certas

Hoje, às 20 horas, no Castelão, o Fortaleza enfrenta o Atlético, vice-lanterna desta segunda fase. Teoricamente, não há como se pensar num outro resultado que não vitória do Leão. Dirão, talvez, que assim também foi a opinião expressada quando o Fortaleza enfrentou o Caucaia, mas a vitória do Leão só aconteceu com gol no último minuto da partida. É verdade. Mas venceu. Da mesma forma, não há como se pensar num outro resultado que não vitória do Ceará sobre Pacajus, logo mais às 21h30 no Castelão, mesmo se observando que Pacajus é atual vice-líder, atrás apenas do Ferroviário. Claro que pode acontecer vitória do Atlético como também pode acontecer vitória do Pacajus. Futebol permite, e como permite, resultados inesperados e surpreendentes. Por isso mesmo existem as zebras. Se assim não fosse, que graça teria? A graça está exatamente na possibilidade de um grande sair humilhado ante a vitória do menor. E por isso mesmo também é que o menor diante do grande se supera. Não raro o menor se agiganta. Atlético e Pacajus têm dura missão a cumprir. Tirar pelo menos um ponto dos grandes me parece mais viável.

Prioridade

É preciso saber que política será adotada por Fortaleza e Ceará, que têm compromissos em três e duas frentes, respectivamente. No sábado, pela Copa do Nordeste, o Leão enfrenta o Santa Cruz e o Ceará enfrenta o ABC. O Fortaleza, dia 13, já enfrenta o Independiente em Buenos Aires pela Sul-America. Qual o foco?

Erro de avaliação

O Ceará, quando treinado por Lisca, cometeu grave erro de avaliação na Copa do Nordeste 2019. Mandou time misto enfrentar o Náutico. Resultado: foi eliminado pelos pernambucanos, fato que comprometeu o prestígio de Lisca. A queda do treinador Lisca começou exatamente aí.

Administrar

Quero acreditar que, com os elencos disponíveis, Fortaleza e Ceará poderão administrar a situação, sem significativa queda de qualidade. Não podem colocar em campo uma formação toda reserva. Também não podem subestimar o potencial de Atlético e Pacajus. O Fortaleza já viu o quanto foi difícil ganhar do Caucaia pelo placar mínimo. Portanto, tem condições de dimensionar bem a força do adversário.

Pré-Carnaval na Gentilândia é uma vergonha para as nossas autoridades. Em contrapartida, sábado próximo, dia 8, no PV, haverá o "Queremos Deus", notável evento religioso. As duas programações levarão uma multidão ao bairro. Como está difícil controlar a situação, fica o alerta no ar