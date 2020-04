Velhas lembranças de camisas imaculadas

Nestes tempos sem futebol, busco motes para a coluna. Conversando com o médico, clínico geral, Paulo Roberto de Arruda Tavares, ele lembrou os bons tempos do engenheiro Abdias Veras Filho na presidência do Fortaleza. O Doutor Abdias defendia com veemência as camisas sem publicidade. Para ele, a camisa era um mando intocável. Também eu tinha e continuo tendo esse mesmo pensamento. Sou tradicionalista. Fico chocado quando vejo publicidade estampada nas camisas dos clubes. A favor da publicidade estão os que entendem o futebol como negócio de elevados lucros. Respeito a modernidade, que vende até a alma da mãe, mas sou eu contra. Fico com a opinião do doutor Abdias Veras Filho. Para mim, as camisas dos clubes deveriam ser imaculadas. Assim, vi a camisa do Croinha, notável ídolo do Fortaleza. Assim vi a camisa de Gildo, o maior ídolo do Ceará em todos os tempos. O Fortaleza com a tradicional tricolor de listas horizontais. O Ceará com a camisa alvinegra de listas verticais. Pronto. Houve época até sem emblema, só com o número nas costas. Depois, com emblema.

Símbolo

Camisa de time de futebol deveria ser "imexível". Há algumas com tanta publicidade que mais parecem macacão de piloto de Fórmula Um. O mundo dos negócios, há alguns aos, fez se render até o Barcelona da Espanha, equipe de se vangloriava por jamais ter vendido espaço no seu manto sagrado.

Todas

De certo tempo para cá, não lembro de camisa de time de futebol sem publicidade. É questão de sobrevivência. Receita a mais para o clube. Na maioria das vezes até dificulta a identificação dos atletas por parte dos narradores. Entendo a luta dos clubes por patrocinadores. Mas para mim enfeia a camisa.

Invenção

Agora, como se não bastasse a deformação do segundo uniforme, inventaram o terceiro, que nada tem a ver com a tradição do clube. Aí meteram um todo azul no imaculado uniforme branco do Santos, de Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Deve ter sido inspirado na música "caneta azul". Besteira muita.

Na década de 1960, o jornalista José Raymundo Costa era presidente do Fortaleza. Ao chegar ao Presidente Vargas, viu faixa de protesto contra sua gestão. Um repórter perguntou se o seu Costa identificaria os autores daquela faixa. Ele disse que sim.

Seu Costa destrinchou, pois conhecia seus opositores: "O Rolim comprou o pano. O Gumercindo deu a tinta. E, como os dois não sabem escrever, o doutor Abdias Veras escreveu". Tirada genial. Tópico contado por Sílvio Carlos no seu livro.