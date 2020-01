Um tabu centenário poderá ser quebrado

Barbalha e Guarany de Sobral estão tendo início brilhante no certame estadual. O Barbalha então cheio de moral porque goleou (5 x 0) o Floresta na estreia e, no segundo jogo, obteve fora de casa importante vitória (0 x 1) sobre o Pacajus. Seis gols marcados, nenhum sofrido. O Guarany mais ainda porque, das duas vitórias expressivas, uma delas sobre o Ferroviário, time grande da capital, cotado como um dos favoritos para a classificação. O Bugre também tem uma vitória fora de casa (0 x 1) sobre o Horizonte. Como a fase inicial é tiro curto, abrir seis pontos tem profundo significado. Após a segunda rodada, volta a velha indagação de sempre: terá um time do interior finalmente potencial necessário para chegar ao título de campeão estadual, quebrando centenário tabu? Ainda é cedo para uma resposta segura. Não deixa de ser animador ver a sequência positiva de Barbalha e Guarany, mas daí a prever possibilidades de título ainda requer certa prudência, haja vista que a análise mais segura somente poderá ser feita quando Fortaleza e Ceará, os eternos favoritos, colocarem seus blocos na rua. Fica no ar a expectativa de sempre.

Vagas

A torcida do Ferroviário está apreensiva, haja vista a ausência de vitória nos dois jogos iniciais. Entretanto, conforta saber que são seis vagas para a fase seguinte. Tudo bem. Mas um fato preocupa: é que nesta fase inicial há apenas jogos de ida. Portanto, pontos perdidos não poderão ser recuperados. O Ferrão, na Barra, deixou de ganhar dois pontos diante do Atlético. Em Sobral, viu o Bugre faturar os três.

Goleiro

Evito falar sobre contratações, pois prefiro ver primeiro o jogador em atividade. Só depois, opino com base no momento e não apenas com base no currículo. Mas, sobre o goleiro Fernando Prass, contratado pelo Ceará, posso falar com segurança. Como sou admirador do Vasco, sempre acompanhei Prass. Profissional exemplar.

Série A

Importante a colocação feita pelo ex-zagueiro, Ricardo Rocha, tetra pelo Brasil em 1994. Disse ele que manter dois times na Série A, como o Estado do Ceará garantiu, é motivo de comentários elogiosos, mesmo com as dificuldades encontradas pelo Ceará. Ter dois na "A" é privilégio de poucos.

Como FOI BOM REVER,

Ontem, no PV jogadores que fizeram a final da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Uma espécie de "Recordando" ao vivo, num contato com atletas que marcaram seu tempo, não apenas com o título mundial, mas também por uma produção que serve de exemplo às nova gerações.

Não entendo o que

Está acontecendo com o Floresta. De time sensação de 2019 a uma sequência negativa preocupante neste início de campeonato. Sofre nove gols em dois jogos. Para uns, uma peneira. Para outros, uma avenida. As duas derrotas consecutivas revelam a surpresa negativa do certame.