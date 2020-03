Tudo aponta para Fortaleza ou Ceará

Desde 1996, apenas os dois maiores times da Capital conquistaram os títulos estaduais. E parece que um dos dois ficará com o título 2020. Nesses 24 anos, 12 títulos para o Fortaleza e 12 títulos para o Ceará. O Vozão foi campeão em 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. O Leão foi campeão em 2000, 2001, 2003, 2004,2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016 e 2019. No momento, o Fortaleza é líder do "estadual" com 12 pontos. O Ceará é vice, com 11. Tudo está a indicar que mais uma vez poderá haver a repetição da cena: no pódio ou Fortaleza ou Ceará. Isso não quer dizer que Guarany de Sobral e Ferroviário estejam fora das condições de ganharem o título. Apenas os números apontam para Leão ou Vozão, haja vista principalmente a composição dos elencos e as alternativas disponíveis. Ainda bem no futebol não existe título por antecipação. No atual turno, por exemplo, o Ferroviário ganhou do Fortaleza e empatou com o Ceará. Portanto, não sucumbiu diante dos poderosos. Pelo contrário, saiu invicto. E vejam a força do Guarany, terceiro colocado. Evidente, porém, que Fortaleza e Ceará têm maior potencial mesmo.

Três frentes

Disputar três competições concomitantemente representa desgaste enorme para o grupo, por maior que seja o número de jogadores do elenco. Caso do Ceará. Mal terminou o jogo de ontem, diante do Vitória da Bahia pela Copa do Brasil, já estava mirando o jogo com o Sport de Recife, domingo, dia 15, no Castelão.

Tem mais

O Vozão precisa da vitória diante dos pernambucanos, pois está no quarto lugar com oito pontos no Grupo B. Em seis jogos, o Ceará ganhou apenas um. No mais, cinco empates. Acima do Vozão estão o Vitória, que ontem enfrentou o Ceará pela Copa do Brasil (3º, 10 pontos), Náutico (2º, 11 pontos) e Confiança (1º, 13 pontos).

Avaliação

Embora haja críticas ao modelo de disputa em que times de um grupo só enfrentam times do outro grupo como na Copa do Nordeste, há equilíbrio de pontos. Grupo A: Botafogo (12 pontos), Bahia (11), Fortaleza (11) e Sport (9). Grupo B: Confiança (13 pontos), Náutico (11), Vitória (10) e Ceará (8). São os que estão na zona de classificação nos dois grupos.

Jogador de sorte é Yuri César, do Fortaleza. Na estreia, logo no seu primeiro lance, fez o gol. Méritos também para Rogério Ceni que mandou a campo o jovem que teve pouco tempo para treinar. Ceni explicou que não olha para a idade (Yuri tem apenas 19 anos), mas para o que o jogador produz.

Na reta Final do segundo turno do Campeonato Cearense, Caucaia, Barbalha e Pacajus estão nos três últimos lugares, com três pontos. Pelo menos se seguraram na elite estadual no próximo ano. Decepção mesmo foi a negativa participação de Floresta e Horizonte, rebaixados para a segunda divisão.