Trave virou tela de "cinemascope"

A resposta de Rafael Sóbis. Nos primeiros jogos, participação discreta. Depois, pela falta de gols e carência de melhor futebol, houve críticas. Além das críticas, a pressão da torcida. Aí, de repente, no modesto Estádio Lindolfo Monteiro em Teresina, o atacante desencantou. Marcou três gols. Ainda assim, houve quem quisesse diminuir o feito, considerando a fragilidade do adversário. Rafael na dele. Veio o jogo com o Atlético/CE, o Alvinegro ganhou com o gol de Rafael Sóbis. Desafio maior e mais complicado: o Vitória da Bahia. Pois exatamente sob chuva forte, na piscina chamada Arena Castelão, coube a Rafael Sóbis assinalar o gol da vitória. Cinco gols para deixá-lo à vontade. Agora, será o Sport de Recife. Mais uma vez, a esperança de gol. E a esperança nos pés dele. Das contratações recentes do Ceará, Rafael é quem há conseguido melhor graça junto ao torcedor alvinegro. Os três gols que ele marcou em Teresina foram a bênção que faltava para a consolidação de seu trabalho profissional no Ceará. Parece que ali caiu a venda. E ele passou a enxergar em HD. A trave virou larga, ampla, como tela de CinemaScope. Rafael Sóbis danou-se a fazer gols. Que bom. Méritos para ele.

Complexo

O Fortaleza enfrenta, hoje, o Náutico no Estádio dos Aflitos, em Recife. Curiosidade: em nove jogos nos Aflitos, o Náutico venceu apenas duas vezes dentro casa. Isso gerou um complexo que os pernambucanos tentarão quebrar. Além disso, se ganhar do Fortaleza hoje, o Náutico estará garantido nas quartas de final do Nordestão.

Mesmo número

Embora em grupos diferentes, Fortaleza e Náutico estão com o mesmo número de pontos: 11. Mas o Náutico é vice-líder do Grupo B, e o Fortaleza é o terceiro colocado do Grupo A na Copa do Nordeste.

Adversários diferentes

O Náutico enfrentou River, Freipaulistano, Botafogo/PB, Sport, ABC e CRB. O Fortaleza enfrentou Vitória, Ceará, Santa Cruz, Imperatriz, Confiança e CSA. Os adversários do Fortaleza foram mais difíceis. Basta observar pela ordem: Vitória, Ceará e Santa Cruz, três das mais respeitadas equipes do Nordeste, sem desmerecer os demais. Por isso, mesmo a crítica ao modelo adotado. Correto seria cada time enfrentar os componentes do seu próprio grupo.

O lateral-direito Samuel Xavier estava no momento certo, no lugar certo, quando salvou o gol que por certo teria garantido ao Vitória o empate diante do Vozão. Ele teve também a frieza dos polos para não se apavorar diante da iminência do gol adversário. Foi um verdadeiro freezzer horizontal

A drenagem do Castelão não suportou a chuva. Virou piscina, ou melhor, piscinão no jogo Ceará 1 x 0 Vitória. Essa drenagem foi feita para a Copa do Mundo 2014. Pelo tempo, não deveria estar assim. Vejam os estádios europeus que passam por invernos muito mais rigorosos. Lá, a drenagem é perfeita. Aqui...