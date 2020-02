Times ainda na linha de Montagem

Nesta misturada de competições, já deu para se ter uma ideia do nível atual das equipes do nosso futebol. O Fortaleza me parece o mais ajustado. Embora Ceni tenha reclamado da falta de contratações, há nítido reconhecimento de que o Leão ainda é, por herança da composição 2019, o de melhor conjunto. O Ceará é um time ainda na linha de montagem. As peças chegaram, mas há todo um procedimento para a colocação de cada uma nos devidos lugares, após as experimentações de praxe. Onde e como Sóbis renderá melhor? Rodrigão é daquele jeito mesmo ou precisa perder alguns quilos para ficar no ponto? A propósito, quem já chegou no ponto foi Charles. No ponto presente e no ponto futuro. O cara está em todas. É bonito vê-lo jogar. Crescendo está o Ferroviário nas mãos de Anderson Batatais. Mas ainda carece de um padrão mais rápido na transição. O Guarany de Sobral, melhor time da primeira fase, andou tendo um embotamento na derrota para o Ferroviário no PV. Neste afunilamento, tal retração não pode acontecer nem que seja durante um jogo só. O embotamento, mesmo parcial, pode comprometer a campanha como um todo.

Convenceu

Fernando Prass, goleiro do Ceará, foi bem no empate com o Fortaleza. Em três momentos claros, com defesas significativas, ele evitou gols do Leão. No gol de bicicleta, marcado por Osvaldo, ouvi companheiros que entenderam ser tal bola defensável. Discordo. A bola foi muito bem colocada.

Expectativa

Há espaço para todos. Como Fortaleza está em duas competições, é natural que os técnicos utilizem o maior número de atletas, até para evitar os desgastes com sobrecarga. Assim, claro, haverá espaço para David e Edson Cariús, Felipe Alves e Boeck... Assim com os demais, cada um a seu tempo.

Definição

Costumo dizer que o jogador é quem se escala. Pode até haver resistência do treinador em determinadas situações, mas, quando o atleta mostra serviço nos treinos e começa a entrar bem nos jogos oficiais, não há treinador que impeça a ascensão do atleta. Pode até procrastinar a ascensão, mas jamais impedi-la definitivamente. A não ser que o técnico seja desprovido de caráter e, além disso, exerça perseguição por mera antipatia ou preferência pessoal.

O técnico JUNIOR Cearense há conseguido bons resultados com o estreante Pacajus. Classificou o time para a 2ª fase e ocupa a vice-liderança, atrás apenas do Ferroviário. Cearense teve boa passagem como técnico do Guarany e vai consolidando seu nome entre os treinadores emergentes,

Proibir neymar de aplicar a "lambreta" é um absurdo. É censura à livre expressão da arte de um atleta que domina, como poucos, o expediente de deixar o adversário para trás com um tipo de lance que é praticamente só dele. Nome do censor: árbitro francês Jérôme Brissard. Logo ele, da libertária França...