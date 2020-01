Taça de Campeão: Pici ou Porangabuçu

Ferroviário, campeão cearense. Ou melhor: bicampeão cearense, 1994/1995. Faz 24 anos. De lá até hoje, apenas Ceará e Fortaleza foram campeões. São 12 títulos para cada, divisão perfeita. A pergunta agora é: conseguirá o Ferroviário surpreender os favoritos neste ano? No futebol, a incógnita sempre estará presente. Diria que, pela lógica, em razão mesmo da estrutura física e disponibilidade financeira, é difícil ao time coral superar Fortaleza e Ceará. Mas isso teoricamente.

O Ferroviário foi campeão brasileiro da Série D em 2018. Feito notável. O Guarany de Sobral também foi campeão brasileiro da Série D em 2010. Na época, ninguém acreditava que fossem capazes de tamanha conquista. Conquistaram. Os dois estão na disputa do certame estadual 2020. Poderão, sim, alcançar o título, mas as condições de momento não lhes são favoráveis. O futebol cearense entrou numa repetição tal que, se der outro time campeão, que não Fortaleza e Ceará, será cotado como a maior zebra da história. Afinal, há 24 anos, a volta olímpica tem sido reservada apenas para alvinegros e tricolores de aço. Os demais têm se limitado a coadjuvantes.

Limitações

Quando consideramos difícil outro time, que não Ceará ou Fortaleza, chegar ao título estadual, não há discriminação de nossa parte. É a realidade. O mesmo vale quando se trata de título brasileiro da Série A. Hoje, não há como pensar em ver Ceará ou Fortaleza campeão brasileiro. São coadjuvantes.

Modelo

Numa competição mata-mata, eliminatória a cada etapa, há como um time de estrutura inferior ganhar o título. Isso acontece na Copa do Brasil. Já na fórmula de pontos corridos, com jogos de ida e volta, tipo a Série A, torna-se quase impossível um time como Ceará ou Fortaleza, com o atual grupo, ganhar o título nacional.

Proporção

A mesma linha de raciocínio cabe para o Campeonato Cearense. Pode até ser que um time da dimensão de Barbalha, Guarany-S, Atlético, Floresta, Horizonte, Caucaia e Pacajus venha a ganhar o título, mas é muito difícil. Seria a zebra das zebras. O Ferroviário, pela história, tradição e títulos, embora inferiorizado em investimentos, pode surpreender e ganhar o Campeonato Cearense 2020.

Que bom ver outra vez o Estádio Elzir Cabral sendo cenário de jogos oficiais do Campeonato Cearense. Isso é muito importante para a história do Ferroviário. Valoriza o patrimônio do clube e também o torna útil para outras competições. Pode ser nova fonte de receita com criteriosa utilização em eventos outros.

Terminou 2019 sem que, mais uma vez, houvesse destaque nacional para a arbitragem cearense. Incrível: depois de Dacildo Mourão, nunca mais surgiu no futebol cearense um outro nome para alcançar a projeção que Dacildo alcançou. O que está faltando? Bons profissionais nós temos aqui.