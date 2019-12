Serenidade é palavra de ordem

Neste fim de semana, o que mais Ceará e Fortaleza vão precisar é de serenidade. Nos dois casos, diga-se de passagem, a questão emocional não pode prosperar em detrimento do discernimento. Sei que falar aqui, estando de fora, é bem mais fácil do que dentro das quatro linhas. Mas sei também que, independentemente de qualquer coisa, buscar o equilíbrio é condição sine qua non para o sucesso. Se não vejamos: o Ceará enfrenta o Botafogo e precisa de um simples empate para se classificar na Série A do Campeonato Brasileiro e seguir na elite em 2020. Até perdendo, pode permanecer, mas não deve ficar contando com essas combinações. Como é visitante, nada melhor do que jogar a responsabilidade para o time carioca, que também luta, só que pela Sul-Americana. Daí, beliscar um ponto ou três vai ser questão de ter mais ou menos competência na frente. O Fortaleza, por outro lado, vai estar em festa. Na elite em 2020, garantido na Copa Sul-Americana e o melhor cearense em uma edição de Brasileiro de pontos corridos. Por isso, com uma Arena Castelão lotada, seria importante vencer o Bahia e encerrar a temporada com um grande resultado em casa. Uma temporada, inclusive, maravilhosa. E tanto em um caso como em outro, a serenidade é peça fundamental para não botar os pés pelas mãos.

Raposa amiga

O Cruzeiro está mostrando uma incompetência sem tamanho no Brasileirão deste ano. Com um elenco cheio de jogadores rodados, o fator extracampo foi o que fez a diferença negativamente para que a Raposa fosse ladeira abaixo. E parece ser uma queda sem volta. Tudo parece levar a crer que o Ceará vai ficar na Série A. Muito mais pelas falhas da equipe mineira do que por méritos do Alvinegro de Porangabuçu.

Planejar é preciso

Tudo está desenhado para uma festança na Arena Castelão amanhã. E o Bahia deve ser mero participante. Mas, passada a euforia, o que a diretoria tricolor precisa ter em mente é que o ano de 2020 será bem mais complicado. Por isso mesmo, será hora de se planejar e fazer contratações mais robustas.

Competitividade

Verdade é que o Fortaleza não terá ainda um poder aquisitivo tão grande quanto muitos adversários. Mas é possível ter time mais competitivo ainda e não gastar milhões.

"Fica, Rogério" é uma campanha na qual a torcida tem se empenhado. O técnico do Leão se tornou, em pouco tempo, um ídolo. Até bem mais do que muito jogador consagrado por aí. Mas a tendência é que ele deixe realmente o clube. Para não desgastar relação e alçar novos voos.

Um salve a Tainara. A jogadora cearense, que atua no time do Verdes Mares, destacou-se no Torneio de Desenvolvimento Sub-20 e foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17. A apresentação na Granja Comary vai ser no dia 16. Ela disputará o Sul-Americano de 2020.

* Roberto Leite escreve a coluna interinamente devido às férias de Tom Barros