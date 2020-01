Senti muita saudade do Clodoaldo

O narrador de futebol, não raro, sofre. E sofre muito. Sofre porque quer futebol de qualidade para ornamentar o seu trabalho, mas esbarra nas limitações humanas dos jogadores. Aí, como faz falta o ídolo, o artista da bola. Um jogo insosso produz narração insossa. Um jogo espetacular produz narração espetacular. Narrei Ferroviário 1 x 1 Atlético. Cadê os lances de emoção? O editor teve trabalho para organizar os melhores momentos. Que melhores momentos? A torcida coral inclusive perdeu a paciência pela falta do que ela queria ver, ou seja, bom futebol. Verdade é que, no começo de temporada, é difícil ter logo um time no padrão mais elevado. Isso só acontecerá no transcorrer do campeonato. Por enquanto, é o que está aí. Dura realidade. O impacto é ainda maior porque recentemente o telespectador viu Flamengo x River decidindo a Libertadores e Liverpool x Flamengo decidindo o Mundial de Clubes. Para mim, nem precisava tanto. Bastaria ter de volta jogadores com a categoria, o balé, a improvisação, a arte, o talento e a magia de Clodoaldo, o Baixinho bom de Bola. Na Barra, senti saudade do futebol do Clodô.

Contraste

O Campeonato Cearense tem seu charme pela história centenária e tradição, mas encontra-se um ano-luz atrás da Série A. O torcedor está acostumado a ver pela televisão os melhores times do Brasil. Aí, sem perceber, logo faz uma comparação com os jogos iniciais do Campeonato Cearense. Comparação impossível.

Cada qual

Se a memória do torcedor continuar fixada no padrão Série A, enquanto acompanha o futebol cearense, jamais ele vai aceitar o padrão local. Ele tem de separar necessariamente as duas coisas. Aqui não se trabalha com euro ou libras esterlinas. É o real suado, quatro vezes inferior à moeda europeia. Cada qual com seu cada qual.

Melhor do Brasil

Quer queiram, quer não, amado e odiado, Galvão Bueno está entre os melhores narradores da história da televisão brasileira. Queria vê-lo dar emoção era nos jogos iniciais do Campeonato Cearense. "É tetra! É tetra! É tetra"! Numa final de Copa do Mundo é uma beleza. Quero ver aqui, nesses primeiros jogos. Só mágico para emocionar onde não há emoção.

Claro QUE NÃO GOSTEI da qualidade do futebol mostrado por Ferroviário e Atlético, domingo passado, na Barra. Mas mantenho o otimismo de que possam melhorar substancialmente nas próximas rodadas, pois é assim que funciona em todo lugar do mundo. No correr da bola, o ritmo e o padrão melhoram.

É terrível O INSTANTE inicial de qualquer competição. Até em Copas do Mundo acontece. Qual o lance sensacional visto no jogo Ferroviário 1 x 1 Atlético? Nenhum. Qual a defesa? Qual o drible? Qual isso, qual aquilo, qual aquilo outro? No momento, seta para baixo, mas nada impede de virá-la nos jogos que vêm.