Quando um jogo é começo, meio e fim

Coisas da esdrúxula Copa do Brasil. O Ceará começa hoje a sua jornada nessa competição, que já foi a minha preferida, mas agora é por mim detestada. Motivo simples: um regulamento esquisito e inaceitável. As duas primeiras fases do certame são uma piada. O time pode, sem perder, ser eliminado num único jogo. Caso do Bragantino. Se o Ceará empatar, já despacha o clube paraense. Só a partir da terceira fase haverá os jogos de ida e volta. Pior ainda: há clubes que só participam a partir das oitavas de final. Taí um tumulto regulamentar, concebido pela genialidade dos dirigentes brasileiros, useiros e vezeiros na concepção de fórmulas que privilegiam alguns e dificultam a vida de outros. Cabe ao Ceará fazer a sua parte, ou seja, ganhar ou beneficiar-se do empate para garantir presença na próxima fase. O Vozão está experimentando período de transição com a chegada do novo treinador, Enderson Moreira. E terá de superar as naturais dificuldades de atuar às 15h30, em situação bastante adversa. Imprevisível, portanto, o desfecho de um jogo que tem tudo a ver com uma Copa que paga muito bem, mas reduz a quase zero o direito de errar.

Estreia

Pode um técnico, com um treino só, mudar da água para o vinho a produção da equipe sob seu comando? É difícil, mas às vezes acontece. Assim, a expectativa sobre a estreia de Enderson Moreira logo mais no comando do Ceará.

Fato concreto

Em 2010, o polêmico Mário Sérgio era técnico do Ceará. Não conseguiu arrumar a equipe. Aí deu declaração inoportuna, dizendo que o Ceará era limitado e não tinha condições de evoluir. Foi demitido. Dimas Filgueiras assumiu e já no jogo seguinte o time se mostrou ajustado e vitorioso.

A vez do Leão

Amanhã, Fortaleza em Buenos Aires. Vi um vídeo do Independiente. Sem surpresas. Tudo muito parecido com o competitivo futebol do Rio Grande do Sul. Combativo, forte. Não creio seja muito diferente da missão de enfrentar o Grêmio na Arena Grêmio ou o Internacional no Estádio Beira-Rio. As dificuldades são previsíveis. O técnico Rogério Ceni conhece muito bem essa parte. Certamente usará de prudência no início, mas irá liberando o time logo que feita a avaliação no próprio movimento do jogo.

Velocidade é um

Fator que pode beneficiar o Fortaleza neste jogo diante do Independiente, em Avellaneda. O time da casa, pela própria pressão da torcida, tem a obrigação de buscar o jogo, subir. O Leão tem jogadores extremamente rápidos para os contra-ataques como, por exemplo, Osvaldo e Romarinho. É por aí.

Osvaldo está numa ótima fase. Além de puxar contra-golpes, tem concluído com precisão. Romarinho também é perigoso nas saídas ao ataque em velocidade. E, na frente, Wellington Paulista e David têm elevado poder de fogo nas conclusões. Se o Independiente subir muito, poderá ter problemas em contra-ataques letais.