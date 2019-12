Quando planejar é um desafio

Gerir um clube de futebol não é das tarefas mais fáceis. E a cada fim de temporada, os clubes precisam se planejar visando o ano seguinte, cientes de toda a cobrança vinda das arquibancadas, principalmente em clubes de massa como Fortaleza e Ceará. Contratar bons jogadores, ter um treinador que faça um trabalho certeiro e sem comprometer as finanças é um desafio para os gestores, com Marcelo Paz e Robinson de Castro. Ambos vindos de uma Série A desgastante e com desfechos diferentes, o Fortaleza em alta pelo ano de ouro e Ceará salvo do rebaixamento na última rodada, os presidentes precisam definir peças-chave para não começar errado 2020.

No Leão, a figura do treinador é a maior incógnita. Com Rogério Ceni entre a renovação de contrato e a tentadora proposta do Athletico/PR, todo planejamento, com o vitorioso treinador ou não, passa por uma definição. Já o Ceará, que permaneceu na Série A com uma dificuldade acima da esperada, precisará de uma reformulação, a começar por contratar um gerente de futebol, após a saída de Marcelo Segurado. Nomes como o de Paulo Autuori já foram sondados, e a montagem do elenco para Argel Fucks também depende de uma figura que conheça o mercado.

Perfil

Em entrevista coletiva em Porangabuçu, o presidente Robinson de Castro afirmou que o perfil do grupo de jogadores precisará ser diferente, com mais sangue no olho e nervoso. Nada a estranhar, já que o perfil do técnico Argel Fucks, que permaneceu para 2020 após salvar o time da queda, é exatamente este. Certamente, Argel já conversou com a diretoria sobre as deficiências do elenco e do tipo de grupo que pretende trabalhar, Acredito que mais do que jogador "sanguíneo" ou nervoso, o importante é que ele seja de qualidade, que tenha atributos e habilidade para exercer suas funções. No futebol, só força e raça não são suficientes.

Mercado

Com a vaga na Copa Sul-Americana garantida para 2020, inédita para o Leão, o presidente do clube, Marcelo Paz, afirmou em entrevista ao Sistema Verdes Mares que olhará com mais carinho e cuidado para o mercado Sul-Americano, buscando jogadores para disputar a competição internacional. No grupo, o colombiano Quintero é um exemplo de jogador estrangeiro de qualidade e que nossos clubes precisam cada vez mais buscá-los.

*Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros