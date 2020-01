Primeiras impressões

Começou. O Campeonato Cearense não tem a riqueza das grandes competições nacionais, mas tem o charme de uma tradição centenária. É a origem. Gênesis. O empate na Barra, Ferroviário 1 x 1 Atlético, foi justo. O Ferrão começou melhor. Fez 1 a 0, gol de William Machado, e poderia ter ampliado. Controlou o jogo com boa movimentação de Wellington Rato, William Machado e Magno, mas pecou por não saber ampliar a margem. Cresceu o Atlético, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, com boa presença de Daniel, Bruno Ocara, Emerson Catarina. Na fase final, o Atlético seguiu mais positivo. Empatou com Bruno Ocara e exercitou maior controle. A entrada de Caio, Guilherme e Wanderson no Ferrão não produziu efeito. O Atlético continuou melhor, mas também sem forças para alterar o placar. Um jogo apenas razoável. Todo início de certame é assim mesmo.

Destaques

William Machado, do Ferrão, teve efetiva participação. Além do gol que marcou, sempre se apresentou para conclusões na frente da área adversária. No Atlético, Bruno Ocara conduziu a reação. Fez o gol e foi permanente motivo de preocupação para os marcadores corais.

O lance

O goleiro coral Nícolas protagonizou uma furada que, por pouco, não resultou na vitória do Atlético. Lambança que ele, a tempo, e com muita sorte conseguiu corrigir. Compensou com bela defesa em conclusão de Emerson Catarina, que ele pegou com extremo esforço, esticando como elástico o braço esquerdo.

Goleada

A surpresa positiva do certame foi a estreia do Barbalha, que goleou o Floresta (5 x 0). Surpresa mais significativa pelo que o Floresta tinha apresentado em termos de crescimento.

Rigor

A torcida coral protestou após a partida, não aceitando o empate. Natural a insatisfação do torcedor, mas exagerada a forma de protestar. Ora, é começo de trabalho. Não conheço nenhum time que inicie de forma perfeita qualquer competição. A automação só vem como correr o certame. Calma, gente.