Os times do Norte e Nordeste na Libertadores

Quando será que um time cearense disputará a Copa Libertadores? Até hoje, apenas quatro times das regiões Norte e Nordeste disputaram a Libertadores. O primeiro foi o Esporte Clube Bahia, que havia conquistado a Taça Brasil de 1959, reconhecida hoje pela CBF como o primeiro campeonato brasileiro de clubes. Em 1964, o Bahia voltou a disputar a Libertadores porque foi vice-campeão da Taça Brasil de 1963. O segundo time foi o Náutico, de Recife, que foi vice-campeão da Taça Brasil de 1967. O Náutico disputou a Libertadores de 1968. Em 1988, foi a vez de o Sport de Recife participar da competição, pois fora campeão brasileiro de 1987. Em 1989, mais uma vez o Bahia na Libertadores (sua terceira participação), pois campeão brasileiro de 1988. Já em 2003, o Paysandu de Belém, campeão da Copa dos Campeões de 2002, entrou na disputa. A Copa dos Campeões foi um torneio realizado aqui em Fortaleza. Na final, no Castelão, o Paysandu ganhou o título, nas disputas de pênalti contra o Cruzeiro. Em 2009, o Sport voltou a disputar, pois ganhara a Copa do Brasil de 2008. Quando um time cearense chegará lá?

Vice duas vezes

O Fortaleza foi vice-campeão da Taça Brasil de 1960 e 1968. Na época, só disputava a Libertadores o campeão. Mas em 1964, o Bahia teve sorte. Foi vice-campeão da Taça Brasil de 1963, sendo o Santos campeão. Como o Santos tinha participação assegurada porque fora campeão dessa competição no ano anterior, a vaga ficou para o Bahia.

Paysandu

Bela campanha fez o Paysandu na Libertadores de 2003. Na fase de grupos, com Cerro Portenho (Paraguai), Sporting Cristal (Peru) e Universidad Católica (Chile), o Paysandu classificou-se (6 jogos, 4 vitórias, 2 empates). Aí veio a vitória histórica diante do Boca na Bombonera, gol de Iarley, mas a derrota em casa (2 x 4) eliminou o Papão.

Internacional

Times cearenses já disputaram competições internacionais. O Ceará, em 1995, participou da Copa Conmebol, sendo nos pênaltis eliminado pelo Corinthians. Em 2011, o Ceará disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminado pelo São Paulo. Agora em 2020, o Fortaleza esteve na Copa Sul-Americana, sendo eliminado pelo Independiente da Argentina.

Pílulas

O único time do Norte e Nordeste a disputar uma final internacional foi o CSA de Alagoas. Aconteceu na Copa Conmebol de 1999. Nas oitavas de final, eliminou o Vila Nova-GO, time que tinha entre os atletas o atacante Reinaldo Aleluia (depois famoso no futebol cearense); nas quartas, eliminou o Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Nas semifinais, eliminou o São Raimundo em jogo emocionante.

Na fase final, em Maceió, CSA ganhou do Talleres da Argentina por 4 a 2. No jogo de volta, em Córdoba, o Talleres venceu por 3 a 0 e ficou com o título de campeão. Detalhe, logo no início do jogo, Fábio Magrão, do CSA, foi expulso injustamente. Desestruturou a equipe. Perdeu. Mais um capítulo da história internacional do futebol do Norte e Nordeste, marcado por surpreendentes vitórias, mas também de derrotas.